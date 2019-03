Lollapalooza Chile anuncia sus horarios

Los organizadores del Lollapalooza Chile han oficializado los horarios de las más de 140 presentaciones que se llevarán a cabo en el Parque O’Higgins del 29 al 31 de marzo.

En las novedades se confirma que Willy Rodríguez, vocalista de Cultura Profética, participará como invitado estelar de DJ Who y juntos estrenarán su colaboración In My bones.

La presentación de Paloma Mami pasa del 31 al 30. Además de sumarse al cartel las chilenas Valesuchi y Marcela Thais. Otros cuatro nombres llegarán como parte de la competencia de freestyle en el Red Bull Batalla de los Gallos. El 31 se presentarán el MC argentino Dtoke, el MC mexicano Aczino, y los actuales campeón y subcampeón chileno Pepegrillo y Elemental.