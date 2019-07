“Lo único que puedo recomendar es no rendirse ante los obstáculos”

Un proyecto que lleva más de un lustro y que incluye la obra de teatro, que se presentó en Bolivia, un libro y ahora una fundación, tiene como corolario la historia en pantalla grande. Tu me manques, la cinta de Rodrigo Bellott, se estrenará el 27 de julio, en el Festival Outfest de Los Ángeles, el más importante festival de cine LGBTQ de Estados Unidos y del mundo.

¿Cómo calificás la experiencia de hacer este filme?

En 2014, cuando empecé a escribir Tu me manques (TMM), como una obra de teatro breve, no me hubiera imaginado jamás que cinco años después pasara lo que ha pasado. El éxito del libro que La Hoguera publica este año como una segunda edición, el éxito de la obra en 2015, y el esfuerzo tremendo que significó llevar al cine esta experiencia que tocó los corazones de tantos y cambió la vida de muchos. Es, sin duda, mi película más ambiciosa, la más grande y más compleja. Ha sido un reto gigante y no es casual que el montaje haya tomado casi 16 meses. Es un cierre muy grande de algo a lo que le he dedicado mi vida en pleno. Es un vuelco de página y el comienzo de una nueva etapa en mi carrera.

¿Cómo esperás que el público de Bolivia lo reciba?

Espero solamente que el público en Bolivia, luego de todos los avances logrados a escala social y de igualdad, la reciba con el mismo cariño, abertura de corazón, y de mente con que se recibió la obra. TMM es un filme confrontador, difícil por lo que desnuda en todo sentido, pero está dirigido al corazón de nuestra audiencia. Es una película que te invita a sentir, a conocer un mundo desconocido para muchos y conocer las vidas y luchas de gente que la mayoría de las veces lo hace en silencio y no tiene visibilidad.

¿Cuál es la idea de que se estrene en Estados Unidos?

Cuando hacía la película en Estados Unidos me decían que parecía una película de época, porque este tipo de homofobia o machismo solo existe en países del tercer mundo. Y luego llegó el señor Trump a la presidencia y las cosas cambiaron y todos los que me decían lo anterior se dieron cuenta de que la obra agarró una vigencia, una contemporaneidad y una urgencia tremenda. En realidad, lo que yo creo es que había un desconocimiento del pensamiento populista en Estados Unidos y con Trump se ha desvelado un racismo, un machismo y una misoginia que estaban muy bien escondidos. De repente, Tu me manques, de hablar de una cultura muy específica de Latinoamérica empieza a ser muy universal. Hay como una reacción moribunda al cambio; entonces, este tipo de trabajo es importante más que nunca. Se trata de visibilizar experiencias personales sin hacer activismo, ni de apoderarme de alguna bandera, simplemente el mensaje es vivir tu verdad y ser la persona que querés ser.

¿Te preocupa que te asocien con alguna bandera?

No, pero quiero desmarcarme de un tipo de cine, porque siempre ha sucedido que te encasillan en alguna temática. Llevo casi 20 años de carrera y simplemente he tratado de ser consecuente con mi postura. Se trata de contar historias desde lo que yo conozco.

¿Qué tal Oscar Martínez y Rossy de Palma?

Cuando le mandé el guion a Oscar con su representante, a los tres días me respondió y me dijo “me encanta”. Y es curioso todo lo que pasó con él, yo soy fanático de El ciudadano ilustre y lo vi por primera vez en Relatos salvajes, pero lo que hace aquí es de un rango tan grande, que estoy muy orgulloso que hubiera trabajado conmigo. El desafío era que el proyecto estuviera a la altura de él, fue una de las experiencias más maravillosas de mi carrera. Se lo he dicho muchas veces. En esta película tiene humor, tiene drama, tiene intensidad, es como ver jugar a un grande de la pelota en la cancha. Y aunque Rossy sale algunos minutos en la película, todas sus escenas son tremendas. Es una gran actriz.

¿Qué te impulsó a crear la fundación Tu me manques?

La fundación nace de crear un espacio donde jóvenes, como los que se animaron a ponerse la camiseta y hacer Tu me manques, se vean empoderados y no estén solos en su afán de cambiar las cosas, ni en su inconformidad con el status quo, además de buscar oportunidades y opciones, proactivas a una generación que, en este momento, no tiene acceso a formación dentro y fuera del país. Es un espacio para desarrollar sus voces como artistas, activistas, gestores y líderes de opinión.

¿Se puede decir que encontraste la fórmula para hacer cine desde afuera?

No lo sé. Creo que cada filme es un nuevo reto y se siente como la primera vez siempre. Tu me manques es la película más grande que he hecho como director y mi cuarto largometraje como director, pero también la película número 13 que hago como productor. Aunque tengo la fortuna de poder vivir del cine hace años, no creo haber encontrado una fórmula aún. Quizás, lo único que puedo recomendar a todos es no rendirse, no dejar que los obstáculos y problemas los frenen, y sobre todo hacer cine con y desde el corazón, hacer solo lo que aman y les da felicidad.