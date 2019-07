Leo Rosas se acerca a la gente en entrevista y firma de autógrafos

Llegó a Bolivia el domingo para promocionar su nuevo sencillo, Perdóname, y hacer un tour de medios que inició en Santa Cruz y seguirá por Cochabamba, Trinidad y La Paz. En este periplo, Leo Rosas estuvo en EL DEBER para responder, vía Facebook Live, las preguntas de sus seguidores, escuchar sus comentarios y agradecer repetidamente el cariño que recibe a donde va.

“No tengo palabras para tanto cariño de la gente, es algo muy emocionante y muy bonito”, expresó el cantante, que quedó segundo en el concurso de La Voz México 2019. Después de atender los requerimientos de los periodistas del Diario Mayor, Rosas se dirigió a Patio Design a su primera firma de autógrafos.

Allá se encontró con más de 300 personas, que lo esperaron por más de tres horas afuera de la tienda Manjar de Oro.

Fue saludando a cada persona que se acercó para pedirle una firma, un saludo o para decirle lo orgullosa que la hizo sentir por lo conseguido en el certamen. Y la fila en vez de achicarse se fue haciendo más larga, nadie quiso irse sin estar cerca del artista, aunque solo sea por un instante Ese fue el caso de Mariana, de 12 años, que con una fotografía autografiada de Rosas en las manos no escondió su emoción. “Fui de las primeras en llegar y no me cansé de esperar. Estoy feliz, porque me saludó y le pude decir que lo admiro mucho”, aseguró.

Un saludo musical

Un momento inesperado, para él y los reunidos en el centro comercial, sucedió cuando un grupo de mariachis llegó para dedicarle al gunos temas. Después de todo, Leo ha mencionado en varias ocasiones el cariño inmenso que siente por México y su cultura.

A ese país regresará el próximo domingo para seguir trabajando por su sueño de grabar discos, estar en grandes escenarios y dedicarse totalmente a la música. Habrá más noticias de él, porque, aunque no es oficial, sus productores están cerrando fechas para que vuelva al país en septiembre.