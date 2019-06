Leo Rosas en La Voz México:¿Cuándo es su próxima presentación y dónde verla?

El boliviano Leo Rosas tendrá una nueva presentación este martes y para ello se ha venido preparando esta semana, luego de ganar el duelo ante Nelly Burguette y de recibir múltiples halagos de parte de los jurados Belinda, Lupillo Rivera, Ricardo Montaner y Yahir.

En Bolivia ha crecido la expectativa por ver sobre el escenario a este talento nacional que, en una entrevista con EL DEBER, dijo sentirse privilegiado y bendecido por las oportunidades que se le habían abierto y por el gran apoyo que ha recibido en el país.

El programa La Voz México se emite en el canal Azteca TV (20:30 hora boliviana), y no forma parte de la grilla de los canales de cable conocidos en Santa Cruz, pero no te desanimes, te dejaremos algunos de los links en el que podrás ver el show en vivo y también, en el caso de que no puedas hacerlo, los sitios en el que podrás encontrar el resumen o ver el repriss del mismo.

Si te suscribes a las cuentas también podrás recibir una notificación que te avisará en tu dispositivo móvil o desktop cuando el programa esté por iniciar

Fan Page de Azteca TV. Puedes hacer CLIC AQUÍ

Página web de Azteca TV. Ver En Vivo

Canal de YouTube de La Voz México, CLIC AQUÍ

También puedes leer: