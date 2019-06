Leo Rosas buscará esta noche pasar a La final de la Voz México; conoce todos los detalles del show

Hasta hace unas semanas no eran muchos los que habían tenido el privilegio de escuchar cantar a Leo Rosas. Ahora, la realidad es otra, pues el público que lo sigue ha crecido en miles de personas, debido a la gran participación del artista boliviano en el programa La Voz México, en donde esta noche (miércoles), buscará un lugar en la gran final de la competencia.

La premisa es ayudarlo con la votación ya que la modalidad del reality establece de que será el voto de los fans el que definirá a los finalistas. Lamentablemente la aplicación de 'TV Azteca Conecta', designada para votar, no está disponible en Bolivia por lo que muchos se quedan con las ganas de apoyarlo. "Quienes no puedan hacerlo (votar) oren por mí, así me ayudan mucho", escribió Leo Rosas en su cuenta de facebook.

En las redes sociales circula un link con el que se dice que se puede descargar la App y que incluso hay muchos en el país que aseguran ya haber votado, aunque no se puede garantizar que la dirección aquí descrita sea completamente segura. Dependerá del usuario ingresar o no y bajar la aplicación a su celular.

¿Dónde verlo?

El programa La Voz inicia a las 20:30 (hora boliviana) y se extiende por un poco más de dos horas; la final será el próximo lunes.

En Santa Cruz de la Sierra no hay un operador de cable que cuente en su grilla con el canal Azteca TV, pero en cualquier lugar del mundo lo puedes seguir a través del Internet. Solo haz clic en este enlace. MIRAR EN VIVO EL PROGRAMA LA VOZ. Recuerda que hoy en la noche es la semifinal.



(Momento especial. Así vibraron familiares y amigos de Leo cuando se anunció su nombre como semifinialista)



