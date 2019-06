Las redes sociales también alientan el gusto por la lectura

Sus videos se centran en comentarios o críticas de libros que van leyendo en el transcurso de las semanas y son subidos a sus cuentas de YouTube o Instagram. Son booktubers y bookstagrammers y, aunque a algunos les parece algo nuevo, esta comunidad está presente desde hace más de una década en el mundo. En Bolivia esta movida no es la excepción, el próximo sábado tendrán su segundo encuentro nacional en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra.

Entre las participantes de este evento, conversamos con las booktubers María Alejandra Nájera, Andrea Nava y Thalía Suárez, además de la bookstagrammer Carla Guzmán, quienes forman parte del grupo que estará disertando sobre esta actividad.

Lectura en YouTube

“La comunidad es muy importante en Latinoamérica, ya que un medio de tantos años como es la publicación de libros ha decidido apostar por los jóvenes para colaborar y mezclar la tecnología con lo tradicional. Booktube Latinoamérica es una de las comunidades más grandes e importantes. Yo lo vengo consumiendo desde hace muchos años cuando comencé la universidad y me animé a crear mi propio canal en ju lio del 2017”, contó Nájera, dueña del canal El librero de Alex, que cuenta con más de 1.300 seguidores. A Nájera le toma una semana en escribir la idea general, investigar, grabar, editar y subirlos a un horario establecido que ya tiene como disciplina.

En el caso de Nava, ella siempre tuvo el gusto de crear contenido audiovisual. “Decidí tomar mi gusto por los libros como una razón para hacerlo desde 2015, cuando tenía 16 años”. Su canal se titula Sumergida en las páginas.

Hace cuatro años Thalía Suárez, de La Paz, también comenzó con este movimiento. Hasta la fecha cuenta con más de 5 mil seguidores en su canal Sweet Scape. Instagram se suma Carla Guzmán fue la primera en Bolivia en realizar este trabajo a través de Instagram por medio de su cuenta Lecturas de Carly donde tiene más de 3.500 seguidores.

“Siempre me ha gustado la lectura. Mis padres me dieron ese ejemplo. Con el tema de las redes sociales, me di cuenta que me gustaba postear sobre lo que leía, esperando que la gente se inspire”, comentó.

El primero en Santa Cruz Si bien este encuentro ya se realizó el 2018 en La Paz, este año es el primero que se organiza en Santa Cruz, gracias a la visión de la actual presidenta de la Cámara Departamental del Libro, Ana María Justiniano, quien vio cómo gustaba y llamaba la atención esta dinámica para captar más lectores. “Son jóvenes entre 16 y 25 años amantes de la literatura, que han visto cómo se puede fusionar esta pasión con la tecnología para incentivar a que sus seguidores lean”, explicó Justiniano.

En la actividad también estarán Claudia Choque (La Paz, Choque de letras), Brayan Severiche (Santa Cruz, Para leerte mejor), Viviana Pereira (Cochabamba, Vivi entre libros), Romina Hurtado (Oruro, Books with Romi), Tamara Llave (Sucre, Un mundo entre líneas), María de La Paz Quiroz (Potosí, Night moth) y Daniela Osorio (Santa Cruz, @moonzzy_bo).

Este movimiento también ha sido aprovechado por la telefónica Viva, quien tendrá en su stand a las booktubers y bookstagrammers en debates con escritores nacionales como Giovanna Rivero, Natalia Chávez y el autor colombiano Santiago Espinosa. Allí hablarán sobre libros emblemáticos que han sido llevados al cine, como Frankenstein, El Perfume, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?, entre otros. Los debates serán este martes 4, viernes 7 y sábado 8, a las 19:30, en el espacio que tiene la compañía en la muestra ferial.