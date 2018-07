El Festival de Venecia llega este año a su 75ª edición y hoy anunció las 21 películas que competirán por el León de Oro, entre ellas lo último de los mexicanos Alfonso Cuarón y Carlos Reygadas y del argentino Gonzalo Tobal, mientras Pablo Trapero presentara su nuevo trabajo fuera de concurso.



El director de la Mostra, Alberto Barbera, desveló en Roma las películas que se expondrán del 29 de agosto al 8 de septiembre en el Lido veneciano y sorprendió la presencia de dos filmes sobre el expresidente de Uruguay José Mujica.



Por un lado, el uruguayo Álvaro Brechner competirá en la sección Horizontes, dedicada a las nuevas corrientes expresivas, con "La noche de 12 años", el tiempo que Mujica pasó en prisión con otros líderes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros Mujica, que fue presidente de Uruguay entre 2010 y 2015, será interpretado por el español Antonio de la Torre y completan el reparto el argentino Chino Darín, como el escritor Mauricio Rosencof, y el uruguayo Alfonso Tort, como Eleuterio Fernández Huidobro, guerrilleros confinados durante la dictadura.



Mujica también protagonizará el documental "El Pepe, una vida suprema", del serbio Emir Kusturica, presentado fuera de concurso.



Barbera desveló, por otro lado, el plantel de las 21 películas de la Sección Oficial, que representa una edición "rica y curiosa" en la que, auguró, se podrá disfrutar de "muchas películas de género y de autor", además de ver a numerosas estrellas internacionales.

Entre estas figuran tres apuestas latinoamericanas: la esperada "Roma", de Cuarón, que ya pasó por el Lido en 2013 con "Gravity", además de "Nuestro tiempo" de su compatriota Carlos Reygadas y de "Acusada", del argentino Gonzalo Tobal.





En la sección Horizontes, además del uruguayo Brechner, el argentino Tomás Posse competirá con su corto "Los bastardos".

Venecia también expondrá fuera de concurso una tríada de cintas firmadas por argentinos: lo último de Pablo Trapero, un viejo conocido del certamen, que regresa con "La Quietud"; "Mi obra maestra", de Gastón Duprat, y el documental "Introduzione all'oscuro" de Gastón Solnicki.

Como evento especial, se proyectará la última película de Orson Welles, "The Other Side of the Wind", que dejó por montar tras su muerte, así como "A Star is Born", de Bradley Cooper y protagonizada por la cantante Lady Gaga.



Barbera defendió que el festival ha ampliado sus fronteras y este año cuenta con títulos procedentes de países como Indonesia, Siria o Kazajistán, especialmente presentes en Horizontes.