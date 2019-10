La versión más ruda del rock caerá en manos sinfónicas este ‘finde’

Una de sus palabras favoritas es explorar. Los 26 integrantes de la Banda Sinfónica de la Sierra no son melenudos, pero aman el rock, y los que no, aprendieron luego de tres años consecutivos de Rock and Band Rocktubre.

“Somos músicos con experiencia en el rubro sinfónico y popular, queremos explorar nuevas formas de hacer música, tanto para nuestra evolución como para el deleite del público. Buscamos romper los esquemas de los mismos ensambles”, explica Juan Rodríguez, uno de los integrantes, sobre el concierto roquero que se realizará hoy, mañana y el domingo, a las 20:30, en la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche.

Más arriesgados que en las dos anteriores versiones, este 2019 eligieron temas de grupos de hard rock y heavy metal, como Metallica, Black Sabbath, Rage Against The Machine, AC/DC, Iron Maiden, Pantera, Guns N’ Roses.

“Si bien es música bastante pesada, la onda cambia bastante por el hecho de que no está tocada con los instrumentos habituales, como guitarra, bajo y batería, sino que está con los vientos, eso le da el plus y la hace especial. El rock es una música que no cualquiera digiere. Tomamos un puñado de bandas pesadas, que van desde los años 70 hasta el 2000. Es la interpretación sinfónica la que hace que sea apta para todo público”, dice Juan.

La Banda Sinfónica de la Sierra tiene cinco años de existencia, tres de ellos con el rock en su agenda. Eligieron octubre por diversas razones: “Todo el año estamos con música clásica selecta, igual que todos, vivimos lo que pasa en la ciudad, sentimos el estrés, el malestar y las cosas pesadas en la cabeza. Es como si el rock nos ayudara a canalizar eso, a quitarnos el estrés. Disfrutamos mucho tocarlo en el escenario, parados, nos sacudimos, damos todo, nos sacamos la mala vibra, por eso decidimos hacerlo al menos una vez al año”, dice Rodríguez.

Los músicos

La Banda Sinfónica de la Sierra (BSS) está conformada por una selección de jóvenes músicos, de 18 y 30 años de edad, que interpretan instrumentos, entre los que destacan la flauta traversa, el clarinete, el oboe, el trombón, la trompeta, el fagot, el saxofón, el corno francés, la batería y la percusión. Su propósito fundamental es crear un medio de desarrollo profesional para intérpretes de viento y percusión.

Todos los integrantes tienen amplia formación musical con estudios en centros como el Instituto de Bellas Artes, la Orquesta Sinfónica Juvenil de Santa Cruz de la Sierra (OSJ), el proyecto Hombres Nuevos y el Instituto Laredo. Muchos de ellos ejercen profesiones en otros rubros de forma paralela, pero mantienen siempre viva la pasión por las melodías.

La idea de una Banda Sinfónica en la ciudad nació en octubre de 2014. El grupo suma más de diez temporadas temáticas con un repertorio variado de composiciones de películas de Disney, películas clásicas y modernas, clásicos del rock universal, temas del género pop, de los géneros que predominaron en la época de los años 70, música latinoamericana y villancicos navideños.

Una de sus mayores aspiraciones es mostrar la versatilidad y energía de la música en sus diferentes shows.