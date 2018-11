La supuesta violación de Maria Schneider: la mancha negra de Bertolucci

La tormentosa historia de amor protagonizada por Maria Schneider y Marlon Brando en la cinta 'El Último tango en París' es la obra más conocida de Bernardo Bertolucci. A pesar de haber tenido una prolífica carrera en Hollywood, es esta película por la que la gran mayoría recuerda al realizador italiano.

Según publica la web Público, en 2007 Schneider, fallecida en 2011, confesó que durante el rodaje de la escena más polémica de esa película en la que el personaje de Brando la abusa sexualmente con la ayuda de un poco de mantequilla se sintió humillada y "un poco violada".

“Debí llamar a mi agente o tener a un abogado en el rodaje porque no puedes forzar a alguien a hacer algo que no está en el guión, pero yo no lo sabía”, aseguró Schneider, que tenía 19 años cuando rodó la película.

El diario ABC de España recuerda que en 2016 fue el propio Bertolucci el que reconocería que algunas partes de esta escena fueron planificadas sin informarle a la joven actriz. "No quería que fingiese la humillación, quería que la sintiese", admitió el director.

En este video, Bertolucci explica cómo planeó la escena junto a Marlon Brando:

Tras la confesión estalló la polémica ya que en esas épocas el mundo estaba siendo sacudido por el escándalo de abusos sexuales en Hollywood y que dio paso al movimiento #MeToo. Entonces Bertolucci salió al paso para aclarar sus palabras.

"Hay quien ha pensado que María no estaba informada de la escena sexual, pero es falso. Lo sabía todo, ya que había leído el guión en el que todo estaba escrito", señaló en aquella ocasión, aunque nunca dijo haber estado arrepentido de la forma en qué actuó con la actriz.