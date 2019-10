La solidaridad mueve a tres grandes voces

“Es una cosa que trasciende a lo nacional, es una crisis mundial, porque al final se trata del mundo que habitamos y es por ello que queremos apoyar esta causa”, señaló el cantante paceño Rodrigo Rojas, que radica hace 20 años en México, al igual que Milton Cortez, el actor y músico que retornó al país desde tierras mexicanas, junto con el productor Vladimir Suárez, impulsor de Unidos por Bolivia, un recital organizado con el fin de recaudar fondos para paliar los daños ocasionados por los incendios en la Chiquitania.

El concierto tendrá lugar en la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche y se realizará mañana, desde las 19:30. Ronaldo Vaca Pereira, de Animal de Ciudad, se unirá a estos dos talentos y embajadores de la cultura boliviana en el exterior. “En México hicimos un show, nos fue superbien, se vendieron todos los boletos, se llenó el lugar con los bolivianos, recaudamos buena cantidad de dinero. Es una recompensa maravillosa la respuesta de la gente y confiamos que en esta ocasión en Santa Cruz de la Sierra no será diferente”, indicó Milton Cortez

“He visto la magnitud de la tragedia desde un principio. He viajado a la Chiquitania cuando eran pocas hectáreas incendiadas y he sido testigo de cómo el fuego se extendía sin parar. Por eso la ayuda no debe terminar. Muchas veces, cuando se apaga el fuego, se cree que ya pasó todo. Pero empieza otro tipo de necesidades, ya no de emergencia, sino de recuperación”, expresó Rubén Darío Ortiz, de la Fundación Smartlife, auspiciadora del evento.

El 19 de septiembre, en la capital del país azteca se llevó a cabo el espectáculo organizado por Vladimir Suárez, el músico cruceño nominado al Grammy Latino. El concierto contó con las actuaciones de Milton Cortez, Rodrigo Rojas y Leo Rosas.

“Esta oportunidad de ayudar que se está abriendo es muy especial, porque será en un espacio muy íntimo, durante dos horas, en las que podrán disfrutar de las voces geniales de grandes artistas y tenerlos de cerca”, dijo Suárez.