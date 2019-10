La solidaridad los pone juntos en un escenario

Ronaldo Vaca Pereira, de Animal de Ciudad, radica acá, pero Milton Cortez, Rodrigo Rojas y el productor Vladimir Suárez arribaron al país la semana pasada para alistar un concierto solidario por la Chiquitania.

Los artistas unirán sus talentos esta noche, a las 19:30, en la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche. Quieren mover corazones con sus voces, para que los asistentes que paguen Bs 150 por la entrada, con su aporte ayuden a los damnificados por los incendios y a que esa zona renazca de sus cenizas.

Anteriormente, los artistas se presentaron ante la comunidad boliviana en México por la misma causa y el concierto fue un éxito, recaudaron fondos que están siendo administrados por el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD). En esa oportunidad también estuvo presente Leo Rosas, que no podrá llegar a la cita en Bolivia.

Arte que mueve

“En México hicimos un show, nos fue súper bien, se vendieron todos los boletos, se llenó el lugar con los bolivianos, recaudamos buena cantidad de dinero. Nos dijeron por qué no hacíamos lo mismo en Santa Cruz, pero veo que la gente aún no está respondiendo. Tengo la fe de que sí lo hará”, auguró Milton Cortez.

Su mayor deseo es que la preocupación de esta noche para los artistas sea dejar el alma en el escenario y no estar pendientes de si está o no lleno el lugar.

Sobre las razones para venir de tan lejos, Cortez dice que los mueve la impotencia. “Queremos hacer al menos esto, sobre todo yo que estoy libre, ahora que terminé Narcos México, la segunda temporada. Me mueve la disposición de mis colegas que han sido tan amables y desprendidos y han podido venir para acá. El arte es algo que sensibiliza, sin la voz que tenemos para pronunciarnos ante algo así, no podríamos hacer nada. Dios me dotó, en lo mucho o poco que pueda lograr, con mi carrera, para hacer bien a la gente, no para vanagloriarme”, argumentó.