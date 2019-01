La poetisa Mary Oliver muere a los 83 años

La poetisa estadounidense Mary Oliver, ganadora de un Premio Pulitzer, murió hoy en su hogar de Florida a los 83 años de edad a causa de un linfona, un tipo de cáncer que ataca al sistema inmunológico, informaron medios nacionales.

Oliver, una de los poetisas más populares del país con docenas de publicaciones, nació en Ohio en 1935 y publicó su primera colección, "No Voyage and Other Poems", cuando tenía 20 años.

La estadounidense fue ganadora del Premio Pulitzer en 1984 en la categoría de Poesía por "American Primitive", así como del Premio Nacional del Libro en 1992 por "New and Selected Poems".

La premiada autora exploró en sus escritos el vínculo entre la naturaleza y el mundo espiritual basándose especialmente en sus largas e inspiradoras caminatas en Ohio.

La infancia de Oliver fue sin embargo infeliz, debido al abuso sexual que sufrió por negligencia de sus padres, pero se refugió en la naturaleza y la poesía para sobrellevar el trauma.

Oliver vivió durante muchos años en Provincetown (Massachusetts) con su pareja, la fotógrafa Molly Malone Cook, quien murió en 2005.