La pasión futbolera se vivirá en el Campeonato FIFA 2018 para PS4

Parece que no hay un solo país en el que no se esté viviendo la pasión futbolera por el Mundial Rusia 2018 y Bolivia no es la excepción. Mañana, desde las 15:45, Hard Rock Café (Ventura Mall), será el escenario para el Campeonato FIFA 2018 para PS4.

Si bien en una primera instancia este encuentro iba a ser para jugar con los equipos del Mundial, ahora se ha visto más factible que sea general. “Algunos juegan mejor con equipos como Barcelona o Real Madrid, que con equipos nacionales, así que el encuentro será abierto”, indicó José Mariscal, uno de los organizadores de este encuentro, que ya se ha realizado en otros departamentos del país.

Jugadores

Se estima que alrededor de 50 participantes lucharán por obtener el primer premio del concurso. Los organizadores han previsto que el encuentro no se cruce con los horarios de la transmisión de los partidos mundialista.

“No hay un límite de participantes, pero por el Mundial algunos prefieren quedarse en casa a ver los partidos, pero para eso nosotros comenzaremos el campeonato luego del partido de Uruguay vs. Portugal”, comentó Mariscal.

Para saber

Las modalidades de participación son individuales y duplas. En cualquiera de las dos formas se podrá elegir el equipo al gusto de los concursantes.

En ambas categorías habrá premios. En individual, los premios serán: al primero Bs 1.000, un trofeo y el juego FIFA 19; segundo, Bs 500 y una medalla y al tercer puesto, Bs 200. En duplas Bs 800 y un FIFA 19, solo a quien ocupe el primer lugar.

Pero como la fiesta deportiva virtual no puede acabar ahí, los organizadores del encuentro han preparado una llamativa exposición de retroconsolas.

Se estima que la duración del campeonato sea de cuatro horas, hasta saber quién se lleva la copa.