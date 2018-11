La mejor banda tributo de Queen estará el martes en Hard Rock

El grupo Dios salve a la Reina está en los escenarios hace 20 años. Lucen la reputación de ser el mejor espectáculo del mundo sobre Queen. Recientemente, su agenda se ha visto saturada después de la película Rapsodia Bohemia, la biopic más exitosa de este año, que muestra la vida de Freddie Mercury.

Cuando empezaba la promoción de la película, Fox Latinoamérica los llamó para hacer la promoción. Los integrantes de Dios salve a la Reina se emocionaron cuando supieron que el grupo original estuvo de acuerdo en que hicieran el trabajo que Queen estaría haciendo si Freddie viviera.

Sonidos y luces

Ya estuvieron en Rusia y ahora mismo están en España; hoy tocan en Gran Canaria y mañana en Tenerife. El espectáculo en Barcelona ya tiene el cartel de ‘agotadas’. Los conocen en México y en varios países de Latinoamérica.

El martes estarán en Santa Cruz, en una presentación única en Hard Rock Café, antes de presentarse en Buenos Aires y en ocho ciudades de Chile.

Para poder recrear el sonido y el impacto visual de Queen, Dios salve a la Reina tiene requerimientos técnicos específicos. Por eso, la revista Rolling Stone lo catalogó como “El mejor show sobre Queen del mundo”, y la prensa se ha referido a ellos como: “El mejor Queen después de Queen”.

Las entradas, a Bs 450, están disponibles en Superticket.com y en Hard Rock Café (Ventura Mall). Hay un pin conmemorativo que se venderá el día del concierto.

ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE MERCURY

Mañana se cumplen 27 años de la muerte de Freddie Mercury, el líder de la banda Queen. El grupo Dios salve a la Reina llega en plena efervescencia por las canciones de este grupo. El fervor no solo ha resurgido en los contemporáneos de la banda, sino en las nuevas generaciones. Los adolescentes y jóvenes han empezado a escuchar canciones como Radio Gaga, Bohemian Rhapsody y Love of my life.

El martes, Dios salve a la Reina mostrará temas que fueron creados en 1973 (los comienzos de Queen) hasta su último álbum, Made in Heaven, editado después de la muerte de Freddie Mercury, en 1991. En su página web explican que tocan éxitos como We are the Champions, We will Rock You y muchos otros.

La banda, liderizada por Pablo Padín, recrea la vestimenta y los movimientos de cada integrante (Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon). Se ha presentado en el Mathew Street Festival de Liverpool (Inglaterra) ante 35.000 personas. Padín no solo se parece físicamente a Mercury; su registro vocal es similar.