La leyenda de Queen revive con el show de Dios salve a la Reina

Freddie Mercury está muerto, pero vive no solo en la mente de cada fan y de todo el que reconoce su entrañable legado musical. También vive en la piel de Pablo Padín, vocalista de Dios salve a la Reina, la banda tributo a Queen, que el martes actuó en el Hard Rock Café, en un show apto para nostálgicos, acorde con la nueva fiebre por el legendario grupo británico que ha provocado el filme Bohemian Rhapsody.

La imagen, el vestuario, los gestos, los movimientos corporales y la voz, hacen de la performance de Padín una de las mejores que uno se pueda imaginar de Mercury. La banda no desentona y ofrece una representación fiel del sonido Queen.

El show fue una especie de mini Wembley, que incluyó un comienzo poderoso con One Vision y Tie you mother down, siguió con Under pressure, Another one bites the dust y Love of my life. No podía faltar I want to break free, Radio Ga Ga, Somebody to love, Bohemian Rhapsody, We will rock you y We are the champions.