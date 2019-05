“La disciplina que hay detrás del doblaje la convierte en fascinante”

Hoy se estrena en los cines locales UglyDolls, la nueva cinta animada, dirigida por Kelly Asbury. La historia se centra en la creación de muñecos que no tienen la suerte de ser ‘perfectos’. EL DEBER conversó con el cantante mexicano Mario Bautista, que dobló la voz para Latinoamérica del villano Lou.

¿Te interesó desde un principio el personaje de Lou, a pesar de que es un villano?

Me encantó porque me sacó totalmente de la zona de confort, al meterme en un papel ajeno al mío. Y eso me gustó mucho, me hizo ver las cosas desde una perspectiva diferente. Me enamoré del personaje, la verdad, porque en un momento de la película, en el que comprendes por qué es malo, al final te das cuenta de que es un villano con causa. Y entonces entras en empatía con el personaje, hasta llegas a sentir compasión de él. Por eso digo que no me pudieron haber dado un mejor papel.

¿Cómo te fue en tu primera vez en el doblaje?

La verdad es que fue increíble. Espero haberlo hecho bien. Después de esta experiencia manifiesto mi admiración y respeto a toda la gente que se dedica al doblaje profesional. Me di cuenta de la importancia de este trabajo y Ugly Dolls, sin duda, que se convirtió en una experiencia única.

¿Qué te ha permitido esta experiencia?

El hecho de experimentarlo, de estar de cerca con tanta gente profesional, el tema del tiempo y la sincronía de la escena con la voz, el cuadrar la toma justo con el diálogo, además de agregarle las expresiones y las características del personaje. La disciplina que hay detrás del doblaje la convierte en una labor fascinante.

¿Cómo calificas el momento que vives en tu carrera?

La verdad que muy feliz por el recibimiento del público alrededor del todo el mundo. Me da mucho gusto saber que mi música se escucha en 65 países, además de incursionar en otros campos, como el doblaje. Por el lado empresarial estoy inmerso en varios proyectos, desde una línea propia de ropa hasta sociedades con marcas como Channel y Adidas. Nos hemos propuesto hacer muchas cosas con mi equipo de trabajo. Estamos muy contentos por cómo se está dando todo. Es algo increíble el poder compartir tu arte con los demás y que a partir de esto la gente se conecte con tu trabajo.

¿Qué te motiva a incursionar en otras áreas?

Motivado estoy todos los días. El hecho de trabajar en lo que hago, de disfrutar día a día lo que me apasiona. Como seres humanos, el 70% de nuestras vidas nos la pasamos trabajando a partir de cierta edad. Entonces, el trabajo se vuelve algo muy importante. Y si uno no es feliz en lo que hace pues eso puede generar una carga negativa muy fuerte en su vida. Así que lo importante es hacer las cosas con pasión en todo momento. Yo me siento lleno, motivado, con ganas de hacer cosas nuevas todos los días y de vivir nuevas experiencias.

El ascenso de tu carrera musical tiene una relación estrecha con las redes sociales, con plataformas como YouTube y el contacto con los fans. En ese sentido, ¿cómo defines esa relación que tienes con tu público desde un principio?

Me encanta la idea de que, a través de las redes sociales, uno pueda compartir con los demás cosas de su vida, el día a día y estar en contacto permanente con la gente que lo apoya. Al final, ellos son como la gasolina de todo tu trabajo, sin ellos no hubiera llegado a ningún lado. Estoy muy contento de tenerlos y por el apoyo incondicional que me brindan.