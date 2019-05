La cosmovisión mexicana en las obras de Rivera

A partir de hoy, a las 19:30, la Casa Municipal de Cultura acogerá el arte de un mexicano de alcance internacional. A través de pinturas, una escultura, obras interactivas con luces y calor y una acción de pintura al vivo, integrados en la muestra Mictlán, Gerardo Rivera compartirá la cosmovisión mexicana sobre el camino de las almas al inframundo.

La travesía, que según creencias duraba cuatro años, representa a varios mundos, donde estas almas se enfrentan a distintos desafíos largos y peligrosos, hasta llegar al Mictlán. Después de haber librado todos los obstáculos, el alma del difunto era recibida por Mictlantecuhtli y Mictlancihuatl, las deidades del inframundo. “Durante más de 12 años me he dado a la tarea de reavivar esta tradición que no solamente está presente en México, sino también en distintas partes del mundo, principalmente en Latinoamérica”, destaca Gerardo Rivera. “Fosil viene del muralismo, es un artista con trayectoria internacional, expone obras de pequeño y mediano formato por primera vez en la ciudad”, explicó Florencia Cadailhon, la responsable de los museos municipales