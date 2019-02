La cíborg 'Alita' se hace con la taquilla de EEUU de un solo golpe

La película de ciencia ficción "Battle Angel: la última guerrera" debutó el fin de semana largo en Estados Unidos en el primer lugar de la taquilla.

La cinta de animación en la que Rosa Salazar presta su voz a "Alita", un cíborg casi más humano que máquina, recaudó 33,5 millones de dólares entre viernes y lunes, cuando se celebró el Día de los Presidentes.

Entre viernes y domingo se hizo con 28,5 millones, según la firma especializada Exhibitor Relations.

Esta adaptación de un manga japonés fue dirigida por el director estadounidense Robert Rodriguez y producida por una figura de trayectoria en Hollywood, James Cameron. El proyecto, iniciado hace 20 años, deberá mantener un buen ritmo de recaudación para compensar su considerable presupuesto de 170 millones de dólares.

La película superó a "La gran aventura Lego 2", que lideraba la lista la semana pasada y cerró este fin de semana largo con 27,7 millones de dólares.

En tercer lugar quedó otra debutante, "¿No es romántico?", una parodia de película romántica con la actriz australiana Rebel Wilson, con 16,6 millones.

"What Men Want", una comedia que reversiona con cambio de género la cinta de los 2000 "What Women Want", bajó desde la segunda a la cuarta posición con un total de 12,2 millones de dólares en cuatro días.

El quinto lugar fue para "Feliz día de tu muerte 2", que debutó con 11 millones, más de los 9 millones que costó esta película que protagoniza Jessica Rothe.

Completan la lista de las 10 películas más taquilleras:

6. "Venganza bajo cero" - USD 6.9 millones de dólares en cuatro días.

7. "Amigos por siempre" - USD 6,5 millones.

8. "Glass" - USD 4,6 millones.

9. "The Prodigy" - USD 3,6 millones.

10. "Green Book" - USD 3,5 millones.