La boliviana Silvana Quiroz gana un Emmy

Las consecuencias del huracán María en Puerto Rico, en septiembre de 2017, fueron plasmadas en un reportaje realizado por el programa Silvana Quiroz Presenta lo que llevó a ganar el Emmy en la categoría mejor programa especial de revista en la costa oeste de EEUU en la premiación realizada el sábado 22 en Bethesda (Maryland).

Detrás de ese reportaje se encuentra la boliviana Silvana Quiroz, que da nombre al programa y que vive en el país anglosajón desde hace 16 años y al que llegó para trabajar como reportera, actividad en la que se desempeñó en diversas cadenas de televisión.

“Estuve en la cadena Telemundo y Univisión, pero hace dos años creé mi propia plataforma digital Zoom Latino, que es una productora de contenido, además de ser un medio digital de información de noticias. A través de esa plataforma tengo este programa que sale por Telemundo los domingos”, contó la conductora y productora.

Para Quiroz el tener un Emmy en su currículum es un reconocimiento a su trabajo, pues el mismo no es producido por ninguna gran cadena de TV.

“Fui pionera con el primer programa matutino de la televisión en español en el área de Washington DC, Maryland y Virginia. La gente que me conoce sabe que no solo trabajo en lo que me gusta hacer, sino que lo hago también por mi comunidad, por los latinos en este país”, explica la periodista, que tiene entre sus trabajos reportajes relacionados a la migración.

Larga trayectoria



Quiroz cuenta en su currículum el haber entrevistado a presidentes como Álvaro Uribe, Michelle Bachelet, Evo Morales, entre otros. “Aquí entrevisté a Hilary Clinton, Tim Kaine (su candidato a vicepresidente en las pasadas elecciones), a gobernadores de varios estados de la costa Este y Oeste y congresistas”.

En cuanto a personajes ligado a los espectáculos ha tenido la oportunidad de conversar con artistas como Ricky Martin, Enrique Iglesias y Juanes.



Lo que la periodista resalta de su carrera es el hecho de haber trabajado en coberturas especiales como las tomas de mando de presidentes como George Bush, Barack Obama y Donald Trump, además del entierro de Ronald Reagan y la llegada del papa Francisco.



“Hice reportajes especiales sobre migración viajando a la frontera. Estoy haciendo un documental sobre este tema que se llama Dreamer mom. También comencé a escribir un libro”, contó Quiroz.

Lo que se viene



Quiroz quiere traspasar las fronteras y tiene planificado realizar algún trabajo relacionado a sus compatriotas bolivianos.



“Quiero hacer algo para Bolivia. Aquí hay muchos bolivianos destacados que están haciendo un trabajo extraordinario y dejando el nombre del país en alto. Tengo planes para destacar ese trabajo y espero que se haga posible a fin de año, porque quiero entrar al mercado boliviano”.



Mientras tanto Quiroz seguirá trabajando en los temas que gustan a los televidentes, mostrando las historias que surgen luego de acontecimientos que van marcando la historia.