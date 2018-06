La Fiesta de la Música crece y amplía su propuesta

La Fiesta de la Música se reafirma como un espacio para que los artistas emergentes y los que están consolidando una propuesta artística cuenten con condiciones para poder mostrar su trabajo. Este año crece y se mueve a otras zonas de Santa Cruz.

La actividad, organizada por la Alianza Francesa de Santa Cruz de la Sierra, se llevará a cabo en la plaza del estudiante, desde las 18:00, mientras que mañana, a partir de las 12:00, se realizará en La Orilla de Porongo, un sitio de descanso en el municipio que se encuentra al otro lado del río Piraí, que cuenta con restaurante, piscina, cancha de volley de playa y otras atracciones.

En la diversidad está la calidad. La Fiesta de la Música propone un menú variado en el escenario de la plaza del Estudiante, el cual contará con una pantalla gigante y un alto nivel de producción y equipo tecnológico. Torkuatos (indie rock) Surdo (funk Rock) Across The Ocean (metal) Kerúh (pop urbana) Noni & The Blasters (reguetón indie) IZHA (electro urbano) Angeloso (hip hop - trap) y CHETO (R&B y rap) serán los artistas que actuarán hoy. El plato fuerte será la icónica banda del rock cruceño: Track.

La Orilla de Porongo acogerá mañana a Before Remains (metal) Roots Simbiosis (reggae) Smoke Elephants (rock) Kristoff Miró (rock) y Opposite (banda sorpresa de Francia)

La Fiesta de la Música (Fête de la Musique, como es conocida en francés) es una celebración internacional que se realiza desde hace más de 30 años en junio en diferentes capitales del mundo, con el objetivo de promocionar la música de dos maneras: la primera, que los músicos aficionados salgan a tocar a la calle y la segunda, la organización de conciertos gratuitos en los que el público pueda presenciar a sus artistas preferidos sin importar el estilo, ni el origen.

Según indicó el director de la Alianza Francesa, Willy Meheust, este año se postularon 39 bandas de Santa Cruz para participar. Al final fueron seleccionadas 13.



“La selección se basó de acuerdo con los valores de la Fiesta de la Música: variedad, diversidad de música ¡buena música! Nos encanta el material, realmente hay mucho talento en estos jóvenes”, indicó Meheust.

No cabe duda que la jornada de hoy será propicia para festejar a la música junto con los que aman este arte.