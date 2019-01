La Escuela Nacional de Teatro está en riesgo de cerrar por falta de presupuesto

El telón en cualquier momento se cerrará. La Escuela Nacional de Teatro (ENT) se encuentra en una profunda crisis financiera por falta del apoyo económico que el municipio cruceño se comprometió a entregar desde su creación, en 2004, pero que estas tres últimas gestiones (2017, 2018 y 2019), no han llegado. Marcos Malavia fue el gestor, con el apoyo de la Universidad Católica Boliviana y la Fundación Hombres Nuevos, de la escuela que se sitúa en el Plan Tres Mil, uno de los barrios más pobres de Santa Cruz, y que en estos 15 años ha recibido a medio millar de estudiantes que han hecho de las artes escénicas su carrera profesional para toda la vida.

“Es una realidad en la cual vivimos y es tan cruel que me lleva a pensar que la escuela nuevamente va a tener que decir: ‘cerramos’. Con un desembolso que no viene desde 2017, que no hay de 2018, ¿qué proyecto puede subsistir?”, lamentó Malavia, quien desde Francia, donde radica, está atento a las reuniones que se puedan sostener con los encargados municipales de realizar los desembolsos.

Además, la ENT recibía, hasta 2016, un financiamiento de Bs 500.000 anuales, pero recientemente les informaron que será de Bs 350.000. “Ando prestándome dinero, viendo qué hacer. He hipotecado un departamento para poder mantener la Escuela”, reveló.

El resto del financiamiento Malavia lo consigue a través de instituciones europeas, pero asegura que este año la crisis en ese continente se siente más.

“No sé si tendré las ayudas que tenemos de organismos europeos, sobre todo de España, con la Fundación Repsol”.

Algunas cifras

El dramaturgo, novelista y director de teatro realizó una comparación: “En la Facultad de Teatro en Santiago de Chile, el costo para estudiar es de $us 10.000 anuales, mientras que en la ENT es de Bs 500 por mes. Además, el 80% del alumnado tiene algún tipo de beca, porque esta institución fue creada sin fines de lucro”.

Se podrían suspender

Para este año, la ENT había pensado en abrir un Diplomado en Dirección Teatral en conjunto con la Facultad de Teatro de la Universidad de Buenos Aires en la que vendrían expertos a Bolivia a impartir dichos cursos.

También se estaba trabajando en la organización de las Jornadas Internacionales Pedagógicas, con la presencia de Brasil, Chile, Argentina y España. Las posibilidades que ambos proyectos se suspendan, es elevada. La administradora de la escuela, Lorena Rodríguez, indicó que la directora de Cultura se comunicó con la institución para anunciar que esta semana la Alcaldía realizará un desembolso. EL DEBER intentó contactar varias veces a María René Canelas, responsable del área en el municipio, pero no fue posible.