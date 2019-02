Kumbia Kings retorna a Bolivia para regalar un poco de ‘azuquita’

Esa cumbia con aires de tecno pop y rap, que irrumpió en el último suspiro del siglo XX, sorprendiendo a todo el mundo no solo por la novedosa propuesta melódica, sino también por la presencia masiva de músicos, cantantes y bailarines sobre el escenario, está de regreso. Kumbia Kings, el grupo estadounidense con fuertes raíces latinas regresa a Bolivia como parte de su gira internacional denominada El reencuentro. La banda, liderada por Cruz Martínez (uno de los fundadores junto con A.B. Quintanilla, que en 2006 creó Kumbia All Starz) se presentará esta noche, desde las 21:00, en la Fexpo Arena (avenida Roca y Coronado, entre tercer y cuarto anillo) en un espectáculo organizado por ShowTime.

Los artistas, que llegaron ayer por la madrugada, prometen una actuación que hará vibrar a los fans, que recordarán esos temas que se bailaron en todas las fiestas sin excepción.

Azúcar, Fuiste mala, Te quiero a ti, Me enamoré otra vez, Shhh!, Boom boom, Desde que no estás aquí, No tengo dinero, Sabes a chocolate y Na na na (Dulce niña) serán algunos de esos éxitos que se escucharán hoy. Así lo confirmó Dj Kane, uno de los vocalistas históricos de la banda.

“Hemos venido varias veces a Bolivia, por eso sentimos que es como nuestra segunda casa, sobre todo por el gran cariño con el que nos han tratado y por la manera en que nos han recibido esta vez. Y a pesar de que hace 12 años que no venimos, sabemos que en esta ocasión será un encuentro muy especial, con mucha energía. Vamos a tocar todas nuestras canciones que ustedes conocen, nos hemos reunido con mucho cariño para ofrecer lo mejor de todos nosotros al pueblo boliviano”, expresó DJ Kane, cuyo nombre original es Jason Cano.

La banda llega con un equipo de 25 personas y contará con un escenario de más de 20 metros de ancho que tendrá una pasarela para que los artistas estén más cerca de sus fanáticos.

El grupo también actuará mañana en el Teatro Al Aire Libre de La Paz y el sábado 9 de febrero en la Feicobol de Cochabamba.

Cruz Martínez, quien tiene la licencia del nombre del grupo, decidió reunir a los integrantes de Kumbia Kings para salir de gira por Latinoamérica. Los artistas vienen de dar conciertos en Colombia. Chile y Perú también son algunos de los países donde se presentarán.

Se anuncia que los grupos nacionales Guachambé y El Combo de Veracruz actuarán previamente a los invitados centrales de la noche. Los organizadores recomendaron al público puntualidad para ubicarse con comodidad en los diversos sectores que dispone el recinto. Asimismo, indicaron que en general y platinum todavía se dispone de localidades, mientras que en lounge ya se agotaron.

Un poco de historia

Kumbia Kings se formó en 1999 en Corpus Christi, ciudad del estado de Texas, a la cabeza de los productores Cruz Martínez y A.B. Quintanilla (hermano de la desaparecida cantante Selena), antes del conflicto entre ambos que dio lugar a la desintegración del grupo. Los Kumbia Kings vendieron más de 20 millones de álbumes en Estados Unidos y más de 400.000 en México.

Su primer álbum Amor, familia y respeto... vendió más de 500.000 copias y logró una nominación a los premios Grammy. También ganaron una nominación para Artista latino del año en los American Music Awards de 2003.