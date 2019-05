Juego de Tronos calcinó las posibilidades de ver un final feliz

Atención: este artículo contiene spoilers

Nadie se hubiera esperado que, en el noveno episodio de la primera temporada de Juego de Tronos, el que era el protagonista de la serie, Ned Stark, muriera decapitado. Fue en este punto que todos entendieron que Juego de Tronos no era como las demás ficciones de la pantalla y que si era necesario eliminaría a sus personajes más queridos para mantener su tono: "no todo en la vida es felicidad, a veces los héroes también mueren", como suele decir George R.R. Martin, creador de la saga literaria en la que se inspiró el show. Algo así pasó anoche domingo, en el quinto y penúltimo capítulo de la serie, aunque a diferencia de lo que sucedió con otras inesperadas tramas, esta vez una gran mayoría de los fanáticos ha quedado inconforme.

Luego de varios episodios, desde anteriores temporadas, en los que pasaron varias cosas que hicieron felices a los espectadores (Jon declarado rey y enamorado de Daenerys, por ejemplo), ahora se vivieron momentos que indignaron a la gran mayoría, sobre todo a los fans de la heredera Targaryen, que sola, sin amigos y rechazada por el que en verdad es su sobrino, desató toda su locura en contra de Desembarco del Rey.

Dany, poco antes de decidir la muerte de uno de sus consejeros

'Las Campanas', como se titula el episodio, muestra lo que muchos temían, que la Madre de Dragones termine reduciendo a cenizas todo a su paso. Al igual que la capital de Poniente, toda esperanza de un final feliz en la serie ha sido reducida a escombros.

De heroína a villana

Daenerys Targaryen termina como la villana. Al final no fue Cersei, muerta en debajo de los restos de la fortaleza de la que se negó a escapar cuando podía, el gran rival al que se debe vencer para mantener la paz en los Siete Reinos. Es la ‘Rompedora de Cadenas' la que se ha convertido en una amenaza y solo son sus actuales aliados, los Stark, parecen ser los únicos que pueden derrotarla.

"Fue un capítulo muy visceral que da pie a un desenlace en el que la última mujer reinante se vuelve la antagonista: entre las ruinas, quienes quedan deberán decidir qué hacer con alguien que apostó por una política de tierra quemada", se lee en la crítica de la edición en español de New York Times escrita por Mariana Franco.

Por su parte, Mouse, la web del diario La Tercera de Chile, alaba la arriesgada decisión de los productores ejecutivos de la serie David Benioff y D. B. Weiss, de convertir a 'Dany' en un ser sin compasión y dispuesta a todo para hacer cumplir el destino que cree suyo.

El aspecto de Daenerys antes del ataque a Desembarco del Rey

"El fuego, en ese sentido, arrasa con todo. Con enemigos, con aliados, con todo a su paso. Daenerys, encarnada como el verdadero último gran enemigo de Westeros, surca los cielos sobre su dragón, arrasando con el más implacable de los fuegos.", se lee en el repaso del capítulo hecho en Mouse.

El diario El País de España reprocha la elección del desarrollo de la que se esperaba iba a ser otra batalla épica, y solo fue una masacre.

"En estas escenas de muerte y destrucción, llama la atención de la obsesión de la cámara por mostrarnos horrores como niños sufriendo, mujeres degolladas, personas agonizando mientras se queman... Quizá las escenas más terribles de batalla de toda la serie con el fuego rodeándoles y los muros y las torres cayendo", escribió Natalia Marcos para El País.

El rostro de Jon lo dice todo

Los últimos Stark vs la Reina

Dentro de una semana el desenlace definitivo será conocido. Tras ocho años en el aire, por fin conoceremos quién se sentará a reinar en el Trono de Hierro, si es que éste sobrevivió al feroz ataque de Drogon. Solo existe un obstáculo para que Daenerys inicie un reinado que ha comenzado con mucha sangre, y son aquellos que considera parte de una traición: los Stark.

La 'Reina Loca', como ya la bautizaron en redes sociales, ya ha dejado claro que Jon y Sansa son unos traidores, y hay grandes posibilidades que al menos uno de ellos sufra el mismo destino de Varys. Arya, que vivió como testigo directo el sufrimiento de Desembarco del Rey, ha dado todas las señales de haber incluido a Daenerys en su lista. Después, de todo, aún falta una parte para cumplir en su profecía: cerrar para siempre unos ojos verdes.

Arya en medio de la tragedia

Tampoco podemos olvidar a Tyrion, que hasta el final hizo todo por evitar la matanza, y tiene sobre su cabeza la fulminante amenaza de la reina a la que había decidido servir.

Faltan pocos días y todo parece que los fans van a sufrir aún más que el domingo. No se puede decir que no estaban advertidos, ya el nefasto Ramsay Bolton lo dijo, y muchos parecen haberse olvidado: "Si es que piensas que esto va a tener un final feliz, es que no prestaste mucha atención"

Te dejamos aquí el adelanto del último episodio, que se transmitirá el domingo 19 de mayo por HBO desde las 21:00