John Wick desplaza a Avengers en las taquillas norteamericanas

"Avengers: Endgame" abandonó finalmente el primer puesto en las taquillas de América del Norte este fin de semana en manos de la película de acción "John Wick", pero el filme de Marvel y Disney se acercó más al estatus histórico de la película más taquillera de todos los tiempos.

"Avengers" acumuló un total estimado en 29,4 millones de dólares en su cuarto fin de semana, según cifras provisorias comunicadas el domingo por la sociedad especializada Exhibitor Relations, llevando su total mundial a 2.610 millones, apenas por debajo de los 2.790 millones obtenidos por "Avatar" en 2009.

En América del Norte, la película de superhéroes fue claramente superada este fin de semana por el estreno de "John Wick: Capítulo 3 - Parabellum", de Lionsgate, que recaudó 57 millones de dólares.

La tercera entrega de la saga de "John Wick" es nuevamente protagonizada por Keanu Reeves como un asesino a sueldo retirado que esta vez es perseguido por un ejército de criminales luego de que se le pusiera precio a su cabeza. La película cuenta también con la actuación de Halle Berry, Laurence Fishburne, Ian McShane y Anjelica Huston.

En tercer lugar se ubicó "Pokemon: Detective Pikachu", un filme para toda la familia de los estudios Warner Bros basado en un juego de Nintendo y en una serie posterior de animés, que logró 24,8 millones de dólares.

"A Dog's Journey", de Universal, se ubicó en cuarta posición, con una recaudación de 8 millones de dólares.

Basada en la novela del mismo nombre, la cinta está protagonizada por Dennis Quaid y Josh Gad y narra la historia de un perro que se reencarna repetidamente, siempre para proteger a alguien cercano.

En quinto lugar se situó "The Hustle" de United Artists, con 6,1 millones de dólares. El filme es protagonizado por Rebel Wilson y Anne Hathaway como dos mujeres que intentan estafar a un millonario que hizo fortuna en Internet.

La lista de las diez películas más taquilleras se completa son los siguientes filmes:

-"The Intruder" (4 millones de dólares)

-"Long Shot" (3,4 millones)

-"The Sun Is Also a Star" (2,6 millones)

-"Poms" (2,1 millones)

-"UglyDolls" (1,6 millones)