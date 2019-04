John Cena negocia su incorporación a la secuela de Escuadrón Suicida

El actor y luchador profesional John Cena está negociando su incorporación al elenco de la secuela de "Escuadrón Suicida" (Suicide Squad, en inglés) (2016), informó este miércoles el medio especializado Variety.

Si las conversaciones llegaran a buen puerto, Cena se uniría a un reparto en el que figuran Margot Robbie, que volverá a encarnar a Harley Quinn; e Idris Elba, que se encargará de un personaje todavía por determinar.

El estadounidense, muy popular dentro de la lucha en el World Wrestling Entertainment (WWE), se ha abierto camino en el cine en los últimos años, especialmente en cintas de comedia y acción.

Tras participar con un pequeño papel en "Trainwreck" (2015), Cena ha aparecido en películas como "Daddy's Home" (2015), "The Wall" (2017), "Blockers" o "Bumblebee" (ambas de 2018).

En el horizonte tiene otros proyectos como la comedia "Playing with Fire" o el filme de acción "The Janson Directive". Además, Cena prestará su voz a la cinta "The Voyage of Doctor Dolittle", que combinará acción real y animación en un largometraje que protagonizará Robert Downey Jr.

La segunda parte de "Suicide Squad", que se estrenará en agosto de 2021 bajo la dirección del cineasta James Gunn y sin Will Smith en su reparto, no será una continuación como tal sino una nueva mirada a este mundo de antihéroes con un reparto nuevo en su mayoría.

El fichaje de Gunn fue muy comentado en Hollywood puesto que tuvo lugar poco después de que fuera despedido por Disney el pasado julio como director de "Guardians of the Galaxy Vol.3" tras salir a la luz una serie de antiguos y polémicos mensajes en Twitter.

Sin embargo, Disney rectificó a mediados de marzo y recuperó a Gunn como realizador de la tercera parte de "Guardians of the Galaxy". La cinta original de "Suicide Squad" recaudó 746 millones de dólares, pero tuvo una tibia recepción por parte de críticos y fans.

Las películas de "Suicide Squad" forman parte del universo cinematográfico que Warner Bros. está desarrollando sobre las historias de DC Comics, un proyecto del que ya se han estrenado "Man of Steel" (2013), "Batman v Superman: Dawn of Justice" (2016), "Wonder Woman", "Justice League" (ambas de 2017), "Aquaman" (2018) y la reciente "Shazam!" (2019).