Izan, la voz que sacude Netflix cuando hace de Luis Miguel

Y su voz tronó. “Malagueeeeeña salerosa”... Solo bastó eso para que Luis Miguel detenga el tiempo. Luis Rey, Paulina López y millones viendo Netflix, quedaron absortos. Esa es una de las escenas más electrizantes del niño prodigio de México. Y esa la interpretó Izan Llunas. Sí, él.



Antes de Luis Miguel, la serie, Izan era apenas un niño que convivía con su único amor: la música. “Cantó antes de hablar”, dijo su padre, el también intérprete Marcos Llunas. Y ¡vaya que es cierto! Su abuelo es José Gómez Romero, más conocido como Dyango (Corazón mágico, Esa mujer), así que tal vez ser músico estaba ya escrito en su destino.



En 2017, un tímido y tembloroso Izan logró lo que ‘Luismi’ a su edad consiguió, impresionar con su voz, pero en vez de presentarse ante la hija del presidente de México (Paulina López), lo hizo frente a la cámara de un reality, La Voz Kids. Con su melenita rubia cubriéndole el rostro, interpretó Love yourself, de Justin Bieber, y se ganó un lugar en el corazón de Antonio Orozco, uno de los jueces del programa. Y el español se convirtió en su coach. “Este niño tiene algo… será grande, escúchenme. Me gusta su rollo”, expresó.



Casi sin buscarlo, Izan ‘resbaló’ en el personaje que lo hizo conocido a escala mundial. Y ¡en Netflix! Ahora es famoso. Pequeño, sí, pero famoso. “Este papel fue como empezar mi carrera. ¡Es Luis Miguel! Es muy fácil decirlo, pero interpretarlo no fue tanto. Es un ídolo. Estoy halagado por haber sido elegido. No lo he conocido, pero me invitó a su concierto y fui con la producción”, le contó al diario EL DEBER en exclusiva desde Ibiza, esa paradisiaca isla española que lo vio nacer hace 13 años. Se lo escuchó claro y nítido al otro lado del teléfono.

Un gran reto

Durante casi dos meses rodó sus escenas con el elenco del que se encariñó mucho, sobre todo de su padre (en la ficción), por mucho que cueste creerlo, Óscar Jaenada, que encarna al ‘manipulador’ Luis Rey en la megaproducción de la plataforma de streaming. Pronto el niño, de 13, y el hombre, de 43, se hicieron amigos. Los une la serie y también su lugar de origen, España. “Él fue mi guía. Aprendí muchísimo de él. Es muy buena persona”, contó.



La voz está ahí. Cambiar la zeta por la ese y añadirle ese siseo marcadito del cantante mexicano fue una de las principales dificultades por las que atravesó Izan a la hora de encarar este desafío. Durante unos meses pasó clases vía Skype para “aprender a hablar mexicano”. Su padre también lo inscribió a cursos de actuación. En esos trajines se convenció de que lo suyo era el canto, aunque no descarta volver a actuar más adelante si se le presenta la oportunidad. “Todavía no recibí ninguna propuesta, pero me comentaron que, por ahí, haya una segunda parte de la serie”, indicó.

Una historia similar

Izan no solo se parece físicamente al ‘Luismi’ de ese entonces, también tiene un registro de voz muy similar, y su padre también es su mánager. Aunque, según reveló, Marcos Llunas “no es tan duro”, como el padre de Luis Miguel, que se ha ido ganando el ‘desprecio’ de miles de fans a medida que fueron saliendo los episodios (hoy se lanza el capítulo 11).

“Admiro a mi padre. Cuando sea grande quiero ser como él. Es estricto conmigo, pero también muy divertido y me apoya en todo”, aseguró. Y es verdad. Marcos estaba muy atento a la entrevista para despejar cualquier duda del Diario Mayor, porque el niño aún “se pone tímido”.



En las redes sociales es otra la figura. Izan encierra su timidez en el sótano y se convierte en “El Sol de Ibiza”, como lo apodó la prensa. En transmisiones de Facebook canta para sus fans, cuenta sus novedades y hasta manda saludos.

En la serie Izan acompaña a Óscar Jaenada en una de las escenas



Ya tiene seguidores bolivianos. Les agradece y les promete que muy pronto les cantará al oído. “Quisiera incluir a Bolivia en mi gira por Latinoamérica. Me interesa conocer tu país”, lanzó la idea Izan y su padre asintió.



Por ahora tiene programada solo una gira, con 15 conciertos, por ciudades de México, como Toluca, Chihuahua y Tijuana. El recorrido empezará el 10 de julio y culminará el 8 de agosto. Izan está preparando el repertorio con los temas que interpretaba Luis Miguel cuando era niño y algunas de sus favoritas, como Love yourself. Cuando termine su tour, él y su padre lanzarán un disco con composiciones de ambos.



Aunque los boleros, los tangos y las rancheras están en su menú diario, el adolescente prefiere el pop. “Más adelante me gustaría componer canciones, como las de Bruno Mars, Camila Cabello, J Balvin y The Weeknd”, adelantó. Por el momento lo podés ver en Netflix y estremecerte cuando interpreta La malagueña.