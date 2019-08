He Man vuelve en una nueva serie que se emitirá por Netflix

El guionista, director y productor Kevin Smith sorprendió el domingo al público en la convención anual del mundo de la historieta, Power-Con, al anunciar una nueva serie animada de He Man para Netflix.

La nueva serie, que se llamará "Masters of the Universe: Revelation", tendrá lugar en el mundo inspirado en los juguetes de Mattel y se centrará en algunas de las historias sin resolver del clásico de los años 80, informó la revista Variety

"Estoy eternamente agradecido con Mattel TV y Netflix por confiarme no solo los secretos de Grayskull, sino también todo su universo", dijo Smith, que será el productor ejecutivo de la nueva versión de la serie "¡En 'Revelation', retomamos justo donde se quedó la era clásica para contar una historia épica de lo que podría ser la batalla final entre He-Man y Skeletor!”comentó Smith.

Rob David, vicepresidente de Mattel TV y autor de "He-Man: the Eternity War"contó también que los guiones de las historias serán escritos por Eric Carrasco ("Supergirl"), Tim Sheridan ("Reign of the Supermen"), Diya Mishra ("Magic the Gathering") y Marc Bernardin ("Alphas"), mientras que la animación de los personajes estará a cargo de Powerhouse Animation, los mismos de "Castlevania".

"'Masters of the Universe' ha sido un fenómeno cultural durante generaciones, inspirando a los fanáticos a descubrir su propio poder interno", dijo David. "Los fanáticos de esta franquicia han estado esperando la continuación de estos personajes, y Kevin Smith, como un superfan de 'Masters', es el socio perfecto para expandir el legado a través de una dinámica serie animada en Netflix”, concluyó David.