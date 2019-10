¿Habrá secuela de Joker? Actor y director no se ponen de acuerdo

Desde mucho antes del estreno de Joker se prometió que iba a ser una película independiente -desligada del universo de DC Comics- y que no iba a tener secuela.

Probablemente Joaquin Phoenix ni siquiera hubiese aceptado participar en ella de no ser por eso, pues ya rechazó en su momento dar vida al Doctor Strange por no querer comprometerse por varias películas. Sin embargo, puede que eso haya cambiado.

En una entrevista concedida al programa Popcorn with Peter Travers, el actor dio a entender la posibilidad de retomar a Joker en una pregunta sobre si era un personaje soñado por él. Estas fueron sus palabras:

"No había pensado en esto como un papel soñado. Pero ahora, sinceramente, no puedo dejar de pensar en ello. Hablé mucho con Todd Phillips sobre lo que podríamos hacer, en general, solo para trabajar juntos, pero también específicamente si había algo más que podamos hacer con Joker que pudiera ser interesante. Así que acabó siendo un papel soñado. No era nada que realmente quisiera hacer antes de trabajar en la película", dijo Phoenix.

Sin embargo, el director también fue muy directo cuando se dio una conferencia de prensa para algunos medios en Los Angeles.

El director fue abordado con estas dudas sobre una posible secuela, alegando que las declaraciones a la revista fueron tomadas fuera de contexto: “No tenemos plan para una secuela. La frase fue ‘yo haría cualquier cosa que Joaquin quisiera hacer’. Y lo haría. Pero la película no está programada para que tenga una secuela. Siempre la pensamos como una sola cinta independiente, y eso es todo.”