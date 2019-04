HBO GO y Ned Umber, los primeros caídos en Juego de Tronos VIII

No habían transcurrido los primeros minutos del primer capítulo de la esperada serie, cuando una lluvia de memes empezó a regarse por las diferentes plataformas de redes sociales, especialmente las referidas al porcentaje de personas que no siguen la serie. En uno de ellos se ve a Homero Simpson en la cantina rodeado de fanáticos, mientras que la leyenda dice: “Recuerden salvar este meme para postearlo mañana y hacer ver que son el 1% que no ve Game of Thrones y son únicos y originales”.

Otros se enfocaron en los días de espera para ver el próximo capítulo. Aunque, considerando que para la llegada de esta temporada esperaron casi dos años, esperar una semana no parece ser una espera tan larga. Uno de esos tiene el mensaje: “Yo esperando que ya sea domingo para ver el otro capítulo de Games of Thrones”. En la ilustración se ve al mismo Homero llorando en su cama.

Más allá de los memes, también hubo quienes se dedicaron a hacer nuevas especulaciones sobre lo que puede pasar en las siguientes entregas, formando teorías sobre el rol de algunos personajes clave en la historia. Otros portales se dedicaron a hacer recuentos de las escenas del primer capítulo y hacer notar algunos detalles casi imperceptibles para el seguidor que por el ritmo de la narración se los pudo haber perdido.

Lo cierto es que el primer capítulo no mostró avances significativos, ni los giros inesperados a los que tienen acostumbrados a sus espectadores. Esta primera entrega estuvo marcada por los reencuentros más anhelados y el inicio de pequeños conflictos entre algunos personajes principales.

Además se mostró cómo los Siete Reinos comienzan a alinear sus tableros para disputar la guerra por el trono y la lucha contra los caminantes blancos. La mayoría del tiempo transcurrió en torno a la llegada de Daenerys Targaryen y Jon Snow a Invernalia, pero también deja ver que, en Desembarco del Rey, Cersei sigue reuniendo fuerzas para la batalla.

¿Hubo muertos en este primer capitulo?, claro que sí. Uno de ellos fue Ned Umber, el que pese a su corta edad fue nombrado Lord de Last Hearth tras la muerte de su padre. El otro muerto fue el servicio de streaming de HBO GO, que se cayó durante el estreno y afectó a miles de usuarios de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.