Guía carnavalera: Conoce boliches que tienen opciones para pasarla bien

La fiesta grande de los cruceños está a la vuelta de la esquina y para ellos los boliches han preparado diversas opciones para aquellos amantes del jolgorio que no son tan amigos de ir al corso o estar en la mojazón de los tres días.

La idea es pasarla bien y para ello te presentamos una lista con distintas opciones para que desde ahora tomés en cuenta a qué lugares podés asistir y qué es lo que encontrarás allí.

Desde ambientes más ‘poperos’ hasta tradicionales restaurantes con música al vivo, la agenda es completa y diversa, ideal para todos los gustos.

Tomá en cuenta que en algunos de ellos no pagás entrada, pero el consumo va por tu cuenta.

Si bien algunas calles del centro son cerradas durante los tres días, éstas son abiertas nuevamente a partir de las 19:00, esto para que tomés en cuenta y no te encontrés con alguna sorpresa.

Los escenarios de estos boliches recibirán a diferentes artistas folclóricos, rockeros, entre otros, así que si querés salir estas noches, podés probar en cada velada un género diferente.

La seguridad y la variedad de bebidas y comidas las encontrarás a la orden del día, pero sobre todo, la oportunidad de reencontrarte con amigos de toda la vida.

No te olvidés que esta agenda puede estar sujeta a cambios, algo que muy pocas veces sucede, pero para confirmar también te damos sus teléfonos para que te comuniqués con ellos.

DÓNDE IR PARA CARNAVAL

LA PREVIA ES HOY

1. Las Súper Kjaras

El Carnaval lo inician hoy con un gran concierto en el escenario de las estrellas con Ángela Leiva, Joseca, A Banda Sombra y La Sonora Bolivia. Reservas de mesas con consumo en sector Vip, ubicadas cerca al escenario y con atención personalizada de garzones. Sector general con ingreso libre. Te ofrecen kjaras, costillas y chancho al palo.

19:00. RADIAL 17 Y 1/2, QUINTO ANILLO. TELÉFONOS: 700-71118 Y 781-16495.

2. Black Mount Pub

Una noche de tributos a dos íconos del rock latino, Maná y Soda Stereo por Daniel Pesce y Tóxico 4, además de un repertorio extra con pop rock latino bailable. Ingreso 2X1 para las personas que ingresan al local antes de las 22:00. Paquetes para cumpleaños y/o grupos.

21:00. CALLE PLATANILLOS, ESQUINA CAÑADA STRONGEST. COVER BS 30. INF. Y RESERVAS: 784-86027, 708-59670 Y 726-56601.

3. Tapekua

Confirmado. Eleonora Cardona con lo mejor de su repertorio de música nacional y latinoamericana. Acompañada del mejor staff de músicos.

Éxitos como Usted señor, Si se fue se fue, Calle soledad, Ojos de cielo y sus éxitos vallegrandinos.

21:30. CALLE LA PAZ, ESQUINA BALLIVIÁN. COVER BS 50. RESERVAS AL 334-5905 Y 784-95365.

4. Green Pepper

Abren la puerta al Carnaval con una noche llena de intensos beats. Line Up Remicio Nogis (Brasil), Enzo Amoruccio (Bolivia) y Sebastián Bal (Residente). Esta semana todo el menú de comida viene con un chop de cerveza o una gaseosa sin recargo.

20:00. AVENIDA VIEDMA # 634. RESERVAS: 799-46909.

5. Café Lorca

Estás cordialmente invitado a participar de la precarnavalera Lorca.

Una noche imperdible con música al vivo, 2X1 en tragos seleccionados, ofertas en sus platos y picadas.

20:00. CALLE SUCRE # 8, DIAGONAL A LA CATEDRAL. COVER BS 20. INFORMES AL 334-0562.

6. Picasso’s Boulevard

Este fin de semana cierra el boliche agradeciendo de antemano a todos sus amigos y clientes que les brindaron su apoyo a lo largo de estos 28 años. Esta noche tendrán en su escenario a Letal, con lo mejor del rock clásico y alternativo. Mañana será el turno de Alive.

20:00. CALLE 24 DE SEPTIEMBRE # 633. INF.: 721-84310.

7. Hard Rock Café

Inician un nuevo mes junto a Awake, previo a un fin de semana lleno de fiesta y diversión. Andá a divertirte y pasarla bien.

22:30. BOULEVARD VENTURA MALL. INF. Y RESERVAS: 388-8777.

8. Swissco

¿Vamos a ‘dançar’? Hoy la discoteca te espera en la Fiesta Río, con un live show de samba y un cuerpo de baile traído desde Brasil. Adquiere la casaca Swissco y disfruta del bar libre en Chop Prost toda la noche.

21:30. BARRIO SIRARI, CALLE LOS GOMEROS # 111. INF.: 343-4218.

9. Monteverde

La previa debe ser con kjaras y escuchando las orquestas A Banda Swin y La Metro Orquesta.

19:00. CUARTO ANILLO, ENTRE RADIAL 17 Y 1/2 Y DOBLE VÍA A LA GUARDIA. INGRESO LIBRE. INF. Y RESERVAS: 760-87856.

10. Luna Rossa

Se adelantan al Carnaval con una previa amenizada por Grupo Stygma y New Tropical Swing.

19:00. CUARTO ANILLO UNA CUADRA ANTES DE LA DOBLE VÍA A LA GUARDIA. INF. Y RESERVAS: 766-67094 Y 756-63729.

SÁBADO

1. Restaurante Doña Mechita

Tendrán su patio abierto para todos ustedes los días mañana, domingo y lunes de Carnaval con promos para todos los carnavaleros, para las familias y conocidos que los visiten desde tempranas horas.

9:00. CALLE MEDARDO CHÁVEZ 200, ZONA AVENIDA CRISTO REDENTOR.

2. Tradiciones Restaurante

Vuelve la previa tradicional solo para superarse una vez más. A solo dos cuadras del parqueo de Tradición Carnavalera y con siete comparsas y ‘fraters’ esperándote con todo.

16:00. CUARTO ANILLO, FRENTE AL

VENTURA MALL. INFORMES Y RESERVAS: 713-96996.

3. Maroon

Abrirá sus puertas esta noche y los tres días de mojazón. Con un line up imperdible para que bailés todas las veladas de jolgorio

20:00. CALLE 24 DE SEPTIEMBRE # 285, ENTRE CHARCAS Y ARENALES. INFORMES Y RESERVAS: 776-55777.

4. Black Mount Pub

¡Atención gente! El boliche ofrece el refugio ideal para los que no son carnavaleros. Hoy presentan Carnival Rock, a cargo de Dr. Frankenstein, un espectáculo diferente a lo que se presenta esos días. Su “receta” incluye un repertorio musical cargado de Rammstein, Molotov, System of a Down, Nirvana, Pearl Jam, Marilyn Manson, Deep Purple, Pink Floyd, Korn, Red Hot Chili Peppers, Disturbed, rock alternativo, nu metal y por supuesto los clásicos de todos los tiempos.

21:00. CALLE PLATANILLOS, ESQ. CAÑADA STRONGEST. COVER BS 30. INF. Y RESERVAS: 784-86027 Y 726-56601.

5. Centrósfera Pub

Vuelve lo mejor del Reggae Music con toda la buena onda de siempre.

Radio Sativa en la noche previa a Carnaval. Promo 2x1 de Gin y Vodka

21:00. CALLE INDEPENDENCIA # 171. COVER BS 30. INF.: 763-00964.

6. New 80’s Bar Classico

En la semana carnavalera el boliche activa sus ofertas en diferentes bebidas, acompañados de lo mejor del rock.

21:00. CALLE AVAROA, ESQUINA SUCRE # 2. RESERVAS: 736-73728.

7. La Rota Carlota

El boliche está de fiesta desde Comadres, pero ahora tienen preparado algo especial para quienes decidan no ir a mirar o saltar en el corso.

21:00. CALLE BOLÍVAR, ENTRE MURILLO Y BENI.

DOMINGO

1. Centrósfera

Como todos los años en Carnaval empieza a caer la noche y el boliche abre sus puertas. Trece DJ se subirán al escenario en los tres días de las carnestolendas.