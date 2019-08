Gory Patiño conquista con ‘Muralla’ y prepara ‘Talión’, su tercer thriller

Muralla no da tregua. No da descanso la historia que el cineasta boliviano Gory Patiño quiso contar en la pantalla grande. Coco ‘Muralla’ Rivera no da espacio para que el público digiera los tejemanejes de la trata y tráfico de personas, un delito que cala hondo en los corazones de cualquiera que se anime a verla.

Muralla está conquistando. Justamente en estos días, la película está compitiendo en el Festival de Cine de Gramado, el más importante de Brasil, y se sabe que, extraoficialmente, la Red Globo está interesada en adquirirla.

Lo que está confirmadísimo es la adquisición de una de las cadenas de TV más grande del mundo: HBO Latino se ha hecho de la cinta y la tiene programada para proyectarla en febrero de 2020.

“Sí, es cierto. Muralla ha sido adquirida por HBO y estamos muy felices. Buenas cosas le están sucediendo a la película”, fue la confirmación del director boliviano Gory Patiño en un rápido contacto telefónico, porque la agenda de Gramado no para, al igual que su producción.

Desde La Paz, la productora Claudia Gaensel comentó que, gracias a Habanero, la distribuidora internacional de películas latinoamericanas, es que se dio esta adquisición. ¿Montos? El contrato contiene una cláusula de confidencialidad que solo HBO puede informarlo.

“Con el éxito de taquilla que ha tenido la cinta en Bolivia (42.000 personas en 10 semanas) es que se interesaron en la película, además de la calificación en la preselección en competencias oficiales”, explicó Gaensel.

Fernando Arze Echalar, el actor que interpreta a Coco ‘Muralla’ Rivera, también se encuentra en Gramado por su nominación a mejor actor. “Una de las preguntas ocurrentes, aquí en Gramado, era, ¿por qué elegimos, como guionistas, ese final? Y la respuesta es: ¿hay otro posible final? Para nosotros no lo hay”.

Arze espera que los bolivianos vayan a ver más filmes nacionales. “Que sean críticos, que opinen, que conversen, que discutan las temáticas que se presentan, no solo en Muralla, también en otras películas”, dijo.

Saliendo de Gramado, Muralla estará en cuatro festivales más: Sydney Latino Film Festival (del 4 al 21 de septiembre), Vancouver Latin American Film Festival (del 22 de agosto al 1 de septiembre), Festival Internacional de Cine de las Alturas (del 7 al 14 de septiembre en Jujuy, Argentina) y ¡Cine Magnífico! Festival de Cine Latino de Albuquerque (del 4 al 8 de septiembre en Nuevo México).

Patiño no para

Aparte de lo que sucede con Muralla, Patiño tiene aún más para celebrar. Ya se encuentra en la posproducción (mezcla de sonido y corrección de color) de Pseudo, un thriller político que ya está cosechando sus primeros premios, como el de posproducción en el Programa de Intervenciones Urbanas Bolivia.

Gaensel comentó que para este filme están esperando la fecha de estreno. “Es un país donde no puedes estrenar dos películas nacionales, porque sería un suicidio. Octubre, noviembre y diciembre están ocupados por otras producciones. Aunque tengamos la película lista, no vamos a competir entre nosotros, es difícil llevar gente a las salas con películas nacionales”.

Con esa producción casi lista, el equipo ha comenzado con el casting para la tercera cinta: Talión, otro thriller policial que seguramente verá la luz en 2020. “También se grabará en Bolivia”, adelantó la productora.