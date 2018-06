Godard y filmes argentinos, en el Festival de San Sebastián

Los filmes argentinos El ángel, de Luis Ortega, y Las hijas del fuego, de Albertina Carri, se exhibirán en el 66.º Festival de San Sebastián (España), en las secciones Perlas y Zabaltegi, que acogerán también los últimos trabajos de Jafar Panahi y Jean-Luc Godard.

En Perlas, un apartado que recoge lo mejor de otros festivales, se podrá ver esta coproducción hispano-argentina junto a trabajos de nombres consagrados como Panahi, cuyo Three Faces, una suerte de road movie por el paisaje rural iraní, que ganó el premio a mejor guion en la última edición de Cannes. En la misma sección se verá al polaco Pawel Pawlikowski con Cold War, historia de amor en blanco y negro en la Guerra Fría.



Una leyenda

También ha sido considerada El libro de las imágenes, de una leyenda viva del cine: Jean-Luc Godard, que se llevó una Palma de Oro Especial en Cannes.



Asimismo, se proyectarán An elephant sitting still, del chino Hu Bo, mención especial en la Berlinale; Belmonte, del hispano-uruguayo Federico Veiroj, y Trote, del español Xacio Baño, al igual que Un día más de vida, cinta de animación basada en las experiencias del mítico reportero Ryszard Kapuscinski en la guerra de Angola en 1975, dirigida por el polaco Damian Nenow y por el español Raúl de la Fuente.