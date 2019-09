Gestores reclaman un plan de desarrollo cultural a la Alcaldía

La historia se repite. Los recursos destinados a la Dirección Municipal de Cultura y Turismo otra vez no llegan ni al 1% del Presupuesto Operativo Anual (POA) y las reacciones de miembros de la sociedad civil son de indignación.

Los Bs 11.932.304, que serán destinados a la dirección, equivalen al 0,42% de los Bs 2.846.148.026 aprobados recientemente y ni siquiera se acercan a los más de 103 millones de la dirección de Educación y Deportes, que también pertenece a la secretaría de Desarrollo Humano.

Estas cifras no cayeron bien en una serie de gestores y artistas consultados por este medio, quienes reclaman a la Alcaldía un plan de desarrollo cultural basado en políticas que reflejen de manera real las necesidades del sector. Uno de los puntos más criticados fueron los 83 ítems del presupuesto de inversión, de los cuales cerca de dos tercios tienen que ver específicamente con eventos.

“Entienden como lo artístico al evento que se presenta en la inauguración de algo, por eso gran parte del presupuesto va para canto y danza, porque si realizan un evento alguien tiene que cantar y bailar.

Esa es la visión de lo artístico cultural, que no está mal, pero está muy lejos de una política cultural de una ciudad tan grande”, señaló Ariel Vargas, propietario del Snack Tía Ñola. Entre los montos más bajos por ámbito, se encuentra el de gestión cultural con 0,25% de la inversión.

Ejti Stih, responsable de Manzana 1 Espacio de Arte, calculó este presupuesto mensualmente y lo comparó con el correspondiente al salario mínimo nacional. “Son Bs 2.500 por mes para gestión.

Quiere decir que toda la gestión cultural para una ciudad de 2 millones de personas es un poco más que el sueldo mínimo. ¡Son Bs 1.416 por mes para los museos! Y en infraestructura, no les da para pagar los focos ni para pintar las paredes”, exclamó Stih.

La artista Magenta Murillo observó que entre el presupuesto asignado se sigan incluyendo a las retretas de los jueves en la plaza 24 de Septiembre: “Se maneja la cosa al estilo de la vieja aldea, entre amigotes y primos. No vemos a nadie con criterio que califique y escoja proyectos. Es un círculo vicioso de ignorancia”.

Teatros y otros

Ubaldo Nállar, director teatral, echa de menos en el POA el desarrollo de infraestructura cultural. “Se han hecho dos concursos con dos premios del teatro municipal y hasta ahora no se los construye. Es momento importante de pensar en darle a Santa Cruz un buen teatro municipal y otros escenarios más”, expresó Nállar.

El director del Festival Internacional de Teatro, Marcelo Araúz, también reclama nuevos escenarios, pero, además, que se haga mantenimiento a los actuales. “La Casa de la Cultura es una vergüenza. Ni siquiera los baños tienen las condiciones. Seguimos con la misma infraestructura de hace 40 años, cuando esta ciudad tenía 80.000 habitantes”, afirmó Araúz, que también dijo que al Museo del Altillo Beni le hace falta una museografía y al Museo de Arte Contemporáneo salas adecuadas para las exposiciones.

Araúz considera que la Alcaldía tiene que contar con elencos artísticos propios, encargarse de las producciones y no conformarse con apoyar con pequeños montos a iniciativas privadas. “En 1994 se municipalizó la Casa de la Cultura y se acabó la iniciativa de producir.

Es muy triste”, añadió.

Mauricio Pacheco, gestor y director de Fundarbol, indica que hace falta una incubadora de proyectos artísticos y fondos culturales de producción artística, los cuales intensificarán el apoyo coordinado y el crecimiento de las artes.

“Nos quejamos de que no hay público o consumidores de arte, pero si el municipio no desarrolla actividades artísticas, como talleres que promuevan las artes escénicas en barrios periféricos, es porque no hay una agenda cultural descentralizada en los distritos municipales de Santa Cruz.

Hay que ir más allá del casco viejo, más allá de los centros culturales y bibliotecas municipales”, finalizó Pacheco.