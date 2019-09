“La razón por la que quiero hacer la película es porque es el mejor guion que he leído en siglos, simplemente puedo decir eso. No he visto El Río, no conozco a Juan Pablo, pero este es el guion de una película que me gustaría ver y estar dentro también”, dijo Geraldine Chaplin, la hija de Charles Chaplin y multigalardonada con Premios Goya, Festival de Cine de París, etc.

Fue su respuesta a la pregunta de por qué participará nuevamente en un filme boliviano, después de estar en Para recibir el canto de los pájaros (1994), de Jorge Sanjinés.

Chaplin estará en 98 segundos sin sombra, la segunda película en solitario del director Juan Pablo Richter, que estrenó El río en 2018. 98 segundos sin sombra se basa en el libro de la escritora cruceña Giovanna Rivero Santa Cruz, que lleva el mismo nombre, y que se publicó en 2014 con editorial El Cuervo.

Empezará a rodarse a fines de octubre entre La Guardia y Santa Cruz de la Sierra, durante cinco o seis semanas, y se estrenará el próximo año.

Está ambientada a finales de la década de los ochenta; cuenta la historia de Geno, una adolescente de 16 años que vive en un pueblo al que llama ‘Culo del mundo’, el cual se ve sometido al crecimiento descontrolado del narcotráfico.

En medio de la violencia del lugar, Geno tiene que sobrevivir al abandono de sus padres y al abuso de sus compañeras de escuela; una tarde, casi por casualidad, conoce al maestro Hernán, un guía espiritual colombiano que acaba de abrir un templo de meditación en el pueblo.

A partir de este suceso, todo comenzará a cambiar en la monotonía de los días en la vida de Geno.

El elenco también está formado por la debutante Irán Zeitun, en el papel de Geno, y por Fernando Arze, en el papel de Padre. 98 segundos sin sombra es una coproducción entre Pucara Films (Bolivia), DiaFragma (Colombia) y Cine-Sud Promotion (Francia); cuenta también con el apoyo a la producción del Proyecto de Intervenciones Urbanas.

El guion fue adaptado dos veces por el mismo Richter, la primera vez con ayuda de una escritora inglesa, asesora de Charlie Kaufman, guionista del filme Being John Malkovich.

En la segunda versión del libreto, el cineasta dio las ‘puntadas finales’ al guion junto al chileno Julio Rojas, quien ha escrito una buena parte de la filmografía de Matías Bize, como La vida de los peces, La memoria del agua, En la cama, y otras.

La mirada del director

Richter dijo que leyó la novela de Giovanna Rivero en 2016, cuando se encontraba en Lima (Perú), un par de meses después de acabar el rodaje de El Río.

“Estaba dando vueltas a cuál era el siguiente paso, si había la posibilidad de hacer otra película.

Me regalaron la novela, y al momento que la leí sentí que era la historia que quería contar y por la que quería volver a comenzar todo el trabajo que implica hacer un nuevo filme.

La conexión con la historia, sobre todo con el personaje principal que es Geno, fue inmediata, me atrevería a decir que me enamoré desde la primera página. Después, hablando con Giovanna y entendiendo un poco más el ‘background’ de su creación, se hizo para mí indispensable trabajar esta historia”, contó.

El director reconoce sentirse muy contento por la cercanía del proceso de rodaje de 98 segundos sin sombra, que según él, en muchos aspectos dialoga con El Río, su primera película en solitario.

Con esta última producción, y en general, Richter dijo que no trata de dar mensajes, “creo que las conclusiones sobre la película las tiene que tomar cada uno de los espectadores, lo que sí puedo decir es que 98 segundos sin sombra, para mí, es muy similar a El Río porque también es una observación del personaje y de su entorno, es el retrato de Geno en un contexto de mucho abandono y de violencia.

Más que dar mensajes, simplemente se trata de observar”, aclaró.

Sobre la participación de alguien de la talla de Geraldine Chaplin, Juan Pablo dijo que es una de las actrices más importantes de la historia del cine, “es una mujer que ha hecho más de 160 películas, que ha actuado con grandes cineastas, tiene en su carrera una variedad de personajes y papeles y cada uno mejor que el otro.

Si ya filmar esta película es un privilegio, que Geraldine esté como parte del elenco es un regalo maravilloso, venimos trabajando en esto con la productora, Paola Gozálvez, por suerte pudo darse”, celebró.