Fundarbol demuestra que es posible formar en teatro a puro pulmón

El lema Arte para la transformación social, de la agrupación Fundadores de Arte por Bolivia (Fundarbol), se ha cumplido al pie de la letra en estos 15 años que lleva trabajando la institución que nació en pleno corazón del Plan Tres Mil como una alternativa para los jóvenes y adolescentes.

El miércoles, 25 Fundarbol celebró sus 15 primaveras y lo hizo reuniendo a casi la totalidad de sus 99 socios para hacer una evaluación del trabajo que vienen realizando, tanto en la formación de líderes culturales, como el montaje de obras en las unidades educativas de la periferia y a las comunidades.

En este lapso de tiempo, más de 100 personas, por año, han logrado culminar los talleres de formación artística. Al inicio de cada gestión se inscriben unos 180 a 200 jóvenes y adolescentes.

“Cada uno de los que participaron destacaron cómo Fundarbol les cambió la vida, lo cual repercutió en su familia y también en la sociedad”, expresó Mauricio Pacheco, director de Fundarbol.

Norma Precio, actriz y facilitadora, remarcó que ella se siente realizada porque a través de su arte puede impactar en los adolescentes y jóvenes del Plan y, por ende, en la sociedad. “Llevamos teatro a lugares donde no llega. Buscamos que la gente de la periferia tenga acceso al teatro y le damos espacios alternativos”, resaltó.

A su vez, Marco Antonio Pacheco comenzó en Fundarbol cuando apenas tenía 8 años. Hoy, ya con 23 y formado como actor y profesor, se siente satisfecho porque gracias a esta agrupación, que presenta temáticas educativas, los chicos pueden descargar sus energías y alejarse de la delincuencia y de las drogas.

Autogestión

Sobre el presupuesto, Pacheco indicó que la institución se maneja con Bs 250.000 anuales, monto que es solventado por empresas privadas, organismos internacionales, a través de los fondos culturales y, en una pequeña parte, por el Gobierno Municipal.

“Tenemos como mínimo 10 proyectos y cuando pedimos apoyo, siempre nos topamos con un no. No recibimos ayuda del Ministerio de Cultura y menos del Gobierno Departamental que no tienen presupuesto para cultura. Del municipio recibimos un pequeño apoyo, lamentablemente el presupuesto para cultura es muy bajo”, enfatizó.

Arturo Molina, jefe de Eventos Especiales de la Alcaldía, dijo que se trata de apoyar con todas las actividades en las que no hay duplicidad, ya que, como municipio, también tienen talleres de teatro en diferentes distritos de la ciudad.

“Los apoyamos con el Festival de Teatro Infantil. No obstante, Fundarbol no es la única agrupación que realiza este tipo de actividades y nosotros tratamos de darle vialidad a todos los proyectos que nos llegan”, afirmó.

Las actividades

Fundarbol, explicó Pacheco, organiza el Festival Municipal Intercolegial de Teatro Breve Santa Cruz Te Quiero Limpia, el Festival Departamental de Declamación Poética Raúl Otero Reiche, Jornada de Teatro La Gota Se Agota, el Laboratorio Teatral Para Adolescentes y Jóvenes del Plan Tres Mil Jenecherú Teatro y el Proyecto de Teatro Socio Comunitario, que se desarrolla en nueve comunidades del municipio de Santa Cruz de la Sierra, además de presentaciones en los barrios periurbanos y otros municipios de Bolivia.