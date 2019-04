Franco Gianella, cosecha un nuevo logro en la guitarra clásica

Franco Gianella Dávalos, con solo 13 años de edad, ya se perfila como un gran concertista. Acaba de ganar el primer lugar de la décima séptima versión del Concurso Nacional de Guitarra Clásica en la categoría juvenil, desarrollado en Tarija el pasado 6 y 7 de este mes.

En el evento estuvo como jurado principal el brasileño Fabio Zanón, considerado el número 10 en el mundo y un gran pedagogo de la guitarra.

Los demás integrantes del jurado también son reconocidos guitarristas nacionales, entre ellos estaban Fernando Arduz y Marcos Puña, que son dos de los músicos a los que más admira Gianella; además de los hermanos Luis y Óscar Valdez Alba.

Lo conseguido por Gianella en Tarija donde se enfrentó a tres jóvenes paceños, de 16 y 17 años, que llegaron a la final, es considerado como una hazaña por su maestro, el concertista Pablo Uriarte, ya que es el guitarrista más joven en ganar el concurso en esa categoría.

En la fase de eliminatoria Gianella tocó de memoria durante ocho minutos un repertorio muy versátil, elegido por Uriarte, Danza brasilera, Estudios de Leo Brower, Bals de Francisco Tarrego y Estudio 9 de Fernando Carrulli, a través del cual logró mostrar su técnica, el sonido y la interpretación musical, demostrando tener una gran presencia y dominio del escenario, pese a su corta edad, sin dejar ver los nervios que le causaba estar por primera vez frente a un jurado con músicos reconocidos. Y en la final tocó el primer y segundo movimiento de la sonata para flauta de Bach y Niña camba.

“Me siento feliz y satisfecho conmigo mismo y ahora creo que estoy preparado para lo que se venga. Con Pablo (Uriarte) nos vamos a preparar para hacer un concierto a dúo.

Ardua preparación

La convocatoria fue lanzada en enero y desde esa fecha Gianella comenzó a entrenarse cuatro días a la semana y durante cuatro horas con su mentor para hacer una presentación de excelencia, porque él no quería ser solo un participante más en el concurso, sino dar lo mejor.

“Como estaba de vacaciones los lunes, miércoles, jueves y viernes me entrenaba. Me levantaba a las 6:00 para ensayar y lo hacía durante cuatro horas. Había ratos en que me cansaba, pero seguía adelante, porque la guitarra es algo que me apasiona. Cuando comenzaron las clases en el colegio el ensayo ya era en la tarde”, cuenta el joven guitarrista.

En la categoría mayores se presentaron 13 participantes de todo el país, de 18 años en adelante sin límite de edad, y el ganador fue Edmond Gabriel Fabiani Cortés (20), un joven guitarrista paceño.

Primer concierto como solista

Ya a sus 11 años presentó su primer concierto de guitarra en el Centro de la Cultura Plurinacional. El repertorio que interpretó incluyó diversas piezas para guitarra y también Bwv-198, de Johann Sebastian Bach, adaptación para el instrumento de una conocida cantata del compositor alemán, que requiere una gran destreza de parte del intérprete, algo que Franco Gianella ya ha conseguido.

El chico es uno de los alumnos más destacados de Uriarte, con quien comenzó a pasar clases de guitarra desde que tenía siete años. Ahora toca desde las composiciones de Johann Sebastian Bach hasta música nacional.

“Desde pequeño siempre rasgaba mi guitarra de juguete. Mi mamá me preguntó si quería pasar clases y sin pensarlo dije que sí. Yo no elegí a la guitarra, creo que ella me eligió”, finaliza.