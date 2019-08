Fondos concursables fortalecen la producción artística nacional

En las últimas semanas, un spot emitido a través de canales de TV viene mostrando los resultados de un fondo concursable dirigido para los artistas en el país. ¿Qué otros hay en Bolivia y quiénes pueden acceder? Programa de Intervenciones Urbanas (Ministerio de Planificación del Desarrollo), Fondo Proculturas (Viva/Banco FIE), Ibermedia e Iberescena (cuyas convocatorias son anunciadas por el Ministerio de Culturas y Turismo, pero cuentan con fondos de los programas creados en la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y Gobierno), son algunos de ellos.

Intervenciones

Urbanas Respecto a la parte artística, en este fondo se trabaja con Cine y audiovisual, en donde se encuentran abiertos dos concursos: el de booktubers (hasta el 5 de septiembre), que busca impulsar la creatividad y la lectura de libros de autores bolivianos.

Los premios van desde Bs 2.000 hasta 7.000. El segundo es el de cortometrajes (hasta el 9 de septiembre) para diferentes géneros: ficción, documental, animación, reportaje periodístico, videoclip y celucorto colegial. Se darán premios desde Bs 15.000 hasta 65.000.

“Como se hizo evidente en todas nuestras convocatorias, Intervenciones Urbanas busca fomentar el talento boliviano a través de fondos concursables, incentivar la creatividad y la innovación al mismo tiempo de generar producción artística competitiva e inclusiva”, señaló Joaquín Rodas, coordinador nacional del programa. Edson Hurtado, coordinador del fondo en Santa Cruz, adelantó que para 2020 ya se encuentra aprobado el programa.

Fondo Proculturas

La segunda convocatoria para el Fondo Proculturas fue lanzada el 29 de mayo con el aporte del Banco FIE y la Fundación Viva, para apoyar propuestas artísticas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.

El cierre de la convocatoria se realizó el 21 de junio. Las categorías fueron: artes visuales (audiovisuales, cine y video), artes escénicas y espectáculos (musicales, teatro, danza, orquesta, ópera, conciertos y puesta en escena). “Su principal propósito es lograr que la producción artística y cultural de nuestro país se desarrolle de forma profesional y sostenible, informaron desde ambas instituciones, que dan un aporte del 50% para el sostenimiento del fondo.

Ibermedia

Para esta gestión se abrieron tres convocatorias para este fondo, manejado en Bolivia por la Agencia del Desarrollo del Cine y del Audiovisual Boliviano: Curso de desarrollo de proyectos cinematográficos, Apoyo a la coproducción de películas iberoamericanas y línea abierta al documental 2019 y el Apoyo al desarrollo de proyectos de cine y TV.

Iberescenas

“El programa permite que las experiencias y trabajos de los gestores y personas vinculadas al sector, puedan realizar estas tareas de manera conjunta y coordinada”, dijo el jefe de Industrias Culturales del Ministerio de Culturas y Turismo, Johnny Guerreros, durante el lanzamiento de la convocatoria que sigue abierta hasta el 13 de septiembre.

Las líneas aprobadas son: Experiencias de creación en residencia ($us 16.665 de ayuda), ayudas a la coproducción de espectáculos de artes escénicas ($us 33.311) y Festivales y espacios escénicos para la programación de espectáculos ($us 33.311).