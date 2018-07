Final de temporada: “Habrá escenas muy duras entre Luis Miguel y Luis Rey”

El Sol se comienza a esconder. Hoy, a las 22:00, se emitirá el último capítulo de Luis Miguel la serie y para cerrar con broche de oro esta temporada, Escenas de EL DEBER tuvo un contacto telefónico en exclusiva con Arturo Sampson, uno de los productores de la serie que se transmite por Netflix.

Sampson forma parte del equipo que, junto con su socio y amigo, Pablo Cruz, idearon el proyecto de llevar la vida del cantante a la pantalla chica.

“Pablo comentó a la productora Gato Grande esta idea, porque resulta que a él le encanta Luis Miguel. Uno de los socios de esta productora (Miguel Alemán) es muy buen amigo de Luis Miguel. Este le contó la idea y a él le encantó. Imagino que para él también fue como una especie de surgimiento, no es que se haya ido, pero digamos que estuvo un poco callado los últimos años. Ahí comienza la travesía”, contó Sampson, que junto a Pablo estuvo hace un par de años en Bolivia trabajando en la producción de Sal y Fuego, una película dirigida por el cineasta alemán Werner Herzog.

La historia

¿Es cierto que Luis Miguel está molesto con algunas cosas que se han contado en algunos de los capítulos?, el productor explica que nunca estuvo en desacuerdo, pues fue él mismo quien aprobó todos los guiones y que lo que ha circulado en internet han sido solo rumores.



“Él no estuvo presente todos los días del rodaje, ni tuvo mucha injerencia en las decisiones creativas. En la mesa de edición él decía que hay cosas que no fueron así o preferiría que se hablara de otra manera, pero no hay una inconformidad, ni tampoco una línea directa de mando de tener que ocultar o decir ciertas cosas”, explicó Sampson.

El productor contó que fueron ocho los escritores que se reunieron con el Sol de México para escuchar todo lo que el cantante quería decir sobre su vida.



Sobre los errores de secuencia, Sampson cree que eso da a entender que la gente está muy prendida con la historia, que algunos productores se lo toman con humor, como él, pero que otros se ponen nerviosos y “creen que la regaron y los cacharon”.

¿Qué se verá hoy?

“Es un capítulo intenso. Habrá unas escenas muy duras entre Luisito Rey y Luis Miguel y que son muy importantes. Vamos a tener más información de Marcela Basteri. Habrá más música”, puntualizó el productor sobre lo que el público verá hoy en la TV sobre el gran cierre de este primer capítulo que se comenzó a emitir el 22 de abril.



Y otra de las grandes cuestionantes que se hacen los ‘luismilovers’ es si habrá una segunda temporada, a lo que Sampson explicó que el final que se verá hoy da para continuar con la serie, pero que depende de todos (Luis Miguel y la misma productora) de continuar con el relato de la historia. “Va a ser un cierre que nos dejará a todos intrigados para que siga habiendo otra temporada. Hasta ahorita estamos en stand by, no hay luz verde todavía, pero tampoco hay un no de respuesta”, añadió el productor.

Faltan pocas horas para terminar de ver Luis Miguel la serie y muchos se quedarán con el ‘el incondicional’ en sus corazones.

Detalles

TRABAJO ACTORAL

Sampson explicó que con los niños que interpretaron a Luis Miguel se trabajó en la parte actoral, como con Izan Llunas, que viajó de España a México para tomar clases de actuación. En el caso de la interpretación de “Luis Miguel tiene unos rasgos de un español-italiano-puertorriqueño tostado. Apareció Luis de la Rosa que su look encajaba a la perfección”. En el caso de Diego Boneta, el actor estuvo durante meses practicando los gestos y miradas del cantante.



APARICIÓN

Entre risas Sampson contó que tuvo apariciones dentro de la serie, en cameos y también con Luisito Rey. Explicó que de eso se trata este trabajo, también de divertirse, y que muchos de la producción han salido fugazmente en algunas escenas.