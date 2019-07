Figuras emergentes en Lo Nuevo, un festival con aires de ‘coaching’

Después de mes y medio de presentaciones que fueron calificadas por jurados, seis bandas quedaron como finalistas de Lo Nuevo, un festival organizado por Meraki. Cuando se lanzó la convocatoria, los organizadores esperaban la participación de unas 20 bandas y solistas.

Se inscribieron 50. Eso obligó a habilitar más presentaciones, porque se mostró que hay abundancia de talento que quiere mostrarse en un escenario, pero no hay suficientes espacios.

“Lo Nuevo fue una válvula de escape para mucha gente que quiere hacer música”, indicó Ronaldo Vaca Pereira, uno de los organizadores.

Gracias a una convocatoria abierta, que incluía a bandas y a solistas con la única condición de que no sean músicos con trayectoria reconocida, las postulaciones llovieron. Llegaron bandas de gente mayor que toca por gusto y que se sienten listas para una presentación; los grupos que tocaban en el colegio y que han ido madurando (el caso de Destino, por ejemplo) y bandas de chicos de entre diez y once años de edad, como Polysónika, que están en la final.

Calificadores

Entre los jurados invitados estuvieron Ana Lucía Dalence, del grupo Las Majas; Everton Vidal, de los Funky Tones; Pablo Crespo y Dorian Méndez, de la Camerata del Oriente y varios otros con una amplia trayectoria musical. Después de cada participación, los jurados hablaban en privado con las bandas para señalarles los aspectos en los que podían mejorar y también para potenciar sus puntos fuertes. Hablaron con los músicos acerca de la forma de mover al público, de mejorar la puesta en escena y la presentación. Fueron sesiones de ‘coaching’ y competencia.

Incentivo y premios

Los músicos vendieron las entradas para las presentaciones y se quedaban con el 50% de lo recaudado, como una forma de adquirir experiencia. A mayor audiencia, mayor ganancia y posibilidad de pagar para una sesión de fotos o grabar.

Además de una suma en efectivo, los dos ganadores podrán presentarse en el Festival de Festivales que organiza la fundación Smart Life en la Manzana Uno. Algunos finalistas están dando pasos importantes.

La banda The fucking mexican hijo of Mr. Trump ha lanzado un EP con cinco canciones (metal, rock y fusión con trap) y está grabando sus videoclips. Mateo Delstein está a punto de terminar la grabación de un disco en Cuba. El álbum se llama Sue- ños e incluye la canción Quiero verte, con la que competirá hoy. Diego Johnson compuso Once y media (pop rock), para la serie de conciertos Tímpano íntimo; y Dime, una balada con toques de bossa. El sexto participante es la banda Saturación, que toca rock clá- sico. Se los escuchará a todos en Ballivián N.º 159, desde las 20:00.