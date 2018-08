Fher: “Vivimos un momento difícil con un presidente vecino ignorante”

Fher Olvera y Sergio Vallín, sin tapujos. Los integrantes de la banda mexicana de rock Maná conversaron con EL DEBER de diversos temas. Sus inicios, sus trabajos y lo que se vendrá en su nuevo disco. Fue una charla distendida con estos artistas, que hoy se subirán al escenario del estadio de Real Santa Cruz, junto con Café Tacvba, en un concierto que aseguran será una verdadera fiesta.

Vuelven después de un año a Santa Cruz, ¿qué les parece y qué recuerdos se llevan cada vez que vienen?

Fher: Aquí la gente es muy cariñosa, es un país que se distingue por eso, por amoroso. Tienen una cultura muy histórica, como la mexicana, eso nos gusta, porque nos sentimos identificados, además que la gente quiere mucho a Maná y eso es algo que desde hace muchos años experimentamos con este país, desde 1993, cuando vinimos la primera vez.

Llevan más de 30 años en los escenarios ¿cómo fue al principio? ¿Les costó llegar hasta donde están ahora? ¿Qué recuerdan de sus inicios?

Fher: Sí, nos costó mucho trabajo. Tuvimos una banda que se llamaba Sombrero Verde, costó trabajo, pero siempre fue muy divertido, porque la música en general es divertida. Andábamos viajando en una furgoneta todos juntos, ahí dormíamos y comíamos en los centros comerciales o en los puestos de tacos callejeros. Posteriormente vino Maná, trabajamos mucho hasta que salió el disco ¿Dónde jugarán los niños?, y empezó a difundirse mucho. Pero aquí lo importante que quiero hacer notar es lo siguiente: nos divertíamos tanto cuando no teníamos plata como cuando tenemos, o quizás más antes. Ahora hay mayor compromiso, te quieres quedar en un país, pero te tienes que ir a otro, pero bueno, también lo disfrutamos mucho.

¿Qué tuvieron que dejar de lado para llegar hasta aquí?

Sergio: Como bien dices, cuando das a un lado quitas a otro, pero la que lo siente más es la familia. En mi caso, cuando entré a la banda mi primer hijo tenía un año, imagínate, me tocó dejarlos solos a mis tres hijos muchísimo tiempo, pero cuando es divertido, nos queremos como banda y nos respetamos, tratamos de pasárnosla muy bien. Creo que ese es el ingrediente extra que tenemos, el buen sentido del humor, que amamos la música y que nos encanta tocar.

Fher: Me gusta mucho viajar. Estuvimos ahora en España y eso es alucinante, es muy padre. Ir a La Paz también, Sergio se compra ahí sus charangos o nosotros aquí vamos a tocar el pulso a Santa Cruz, a la gente y la comida.

¿Han pensado en algún momento dejar los escenarios?

Sergio: Yo nunca lo he pensado, no me lo imagino.

Fher: Pues no, aunque todo comienzo tiene un final, pero ahora nos sentimos bien. Somos dueños de nuestra empresa, nunca nos quisimos vender ni anclar a una compañía que nos comprara nuestra carta de futbolista, y eso que hubo postores. No la jugamos esa carta jamás, porque no estamos aquí para hacer plata, sino para ser felices y compartir esa felicidad con la gente. Cuando queremos trabajar, trabajamos y cuando no, estamos tranquilos.

Con tantos éxitos ¿cómo hacen un ‘set list’ para un concierto de dos horas?

Sergio: Sí, si es ‘complicadón’.

Fher: Siempre hay bronca (risas).

Sergio: Sí, siempre, pero afortunadamente como hay muchos temas tratamos que el concierto tenga un ritmo, un equilibrio y les aseguro que la pasan muy bien, porque tenemos grandes baladas, un momento mucho más íntimo donde alguien nos acompaña en el escenario, pero también hay mucho rocanrol para bailar y pasarla bien en la fiesta.

Están trabajando en un nuevo disco para lanzarlo el 2019 ¿qué temáticas tendrá?

Fher: Siempre nos gusta guardar el secreto de lo que será la próxima sorpresa. Hay muchas temáticas y, por ejemplo, nosotros vivimos un momento difícil con un presidente vecino ignorante que no ha sabido convivir con México.

Los mexicanos siempre hemos sido buenos vecinos de EEUU y nosotros somos activistas duros desde hace 20 años de la protección y de los derechos de los migrantes, incluso de los bolivianos, que hay muchos en EEUU. Ese es uno de los temas que nos gustaría tomar, porque estamos en una realidad histórica muy injusta, muy dictatorial de parte de esta gente (Trump), pero ya el tiempo lo dirá. Ahora la comunidad latina en EEUU, que la conforman mexicanos, peruanos, chilenos, bolivianos, argentinos, etc., no se van a dejar. Son 50 millones de latinos allá. La fuerza laboral y económica les corresponde a ellos, además de la fuerza social que tienen.

¿Qué mensaje le manda a aquel fan latino de Maná que tiene temor de ser deportado de EEUU?

Fher: Que sigan luchando, que no se dejen. Lo que sucede allá es temporal, es pura hipocresía, es solamente para hacer populismo, aunque es una barbaridad. Toda tormenta tiene un final y esto tiene que pasar. Como decimos en México: perro que ladra no muerde.

Quiero mostrarles algunas fotos y que me digan lo primero que se les pase por la mente.

López Obrador (Fher): Intentando una nueva esperanza.

Selección mexicana de fútbol en el Mundial (Sergio): Buen intento (risas).

Trump (Fher): Para ese señor no tenemos palabras, porque nos quedamos cortos.

(Sergio): Muy naranja (risas).

Fher: ¿Se maquilla así o qué será?

¿No lo han visto de cerca?

Fher: No gracias, a Obama lo tuvimos cuatro veces.

Pero han tenido mucho vínculo con los Clinton.

Fher: Sí, con la señora Clinton, estuvimos con ella, pero con este señor no queremos saber nada.

¿Cómo es el proceso de composición? ¿Cuál es el papel de cada integrante?

Sergio: Tenemos nuestras maneras. Cada quien compone por su lado y a veces nos juntamos para compartir las ideas. Generalmente todas las letras las hace Fher y llegamos con una idea musical. En mi caso, no hay un momento para componer, puede llegar en cualquier momento la musa inspiradora.

¿Qué debe esperar la gente del concierto de hoy?

Fher: Habrá mucha música. Llegará un momento en el que le vamos a preguntar a la gente qué quiere que toquemos, porque es un buen repertorio, ya que a veces nos enteramos de las canciones que le gustan ahí mismo en el escenario. Queremos divertirnos a tope y que la gente se divierta con nosotros.

¿De aquí adónde se van?

Sergio: Vamos a Lima, luego a Arequipa, volvemos a La Paz para el 19 de agosto para el concierto en el estadio Rafael Mendoza y después nos vamos a México.