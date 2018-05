Festival ¿Reír en tiempos difíciles? ¡Se puede y se debe!

Problemas económicos, laborales, familiares, amorosos o hasta externos, como los sociales. Nadie se ha salvado en esta vida de atravesar por cualquiera de estas crisis, pero si bien muchos señalan que la risa es la mejor medicina para el alma, seis humoristas, cuatro mexicanos y dos bolivianos, responden a la gran duda ¿por qué debemos reír cuando estamos en crisis?

Los mexicanos Consuelo Duval, Carlos Bonavides (Huicho Domínguez), el actor de la serie mexicana Vecinos Pablo Valentín (Pedro) y el escritor de ese programa, Manuel ‘Flaco’ Ibáñez, además de los bolivianos Roberto ‘Chichi’ Kim y Raúl Mamani, se presentarán este viernes 18 en el Festival Internacional del Humor, que se realizará en el coliseo Don Bosco, desde las 20:30.

¿Reír? pero...



Lleva más de 130 películas en su haber. En diversas entrevistas, ‘Flaco’ Ibáñez aclara que es importante que exista una barra de comedia (espacio), pues ante las situaciones que se puedan atravesar en los países, las personas se saturan de los problemas que aquejan a la sociedad antes de dormir.



“La inseguridad, la corrupción, todo lo que está sucediendo no es nada agradable y desgraciadamente nada más se cuenta lo malo, lo bueno casi no tiene difusión. Entonces, acostarte con tanta tragedia no te deja nada tranquilo, la gente debe tener una noche de buenas”, comentó.

Duval, que lleva 29 años sobre los escenarios, cierta ocasión dijo que “viendo las cosas del lado bonito, el humor puede llegar incluso a rescatarte la vida”. Cree que hay que aprender a reírse de uno mismo.

Mientras que Bonavides, quien ha pasado por una mala racha esta última década, señaló que a pesar de que una persona tropieza muchas veces, tiene el derecho de tener una segunda oportunidad.



Mamani y Kim coinciden en que la risa es la mejor terapia para el estrés. “Las crisis son un tiempo de cambios, oportunidades para tomar decisiones hacia horizontes que mejoren nuestra calidad de vida”, comentó Mamani, quien aseveró que entre los beneficios de reír están mejorar la presión arterial, reducir la agresividad, entre otros.



Kim afirma que la vida es muy corta para tomársela en serio. “Hay que reír, siempre, no solo en época de crisis. Los problemas siempre van a estar ahí, tocándole la puerta, y si encima usted se enoja, puf, ¿qué sentido tiene?”.

¡PRIMICIA! LA FAMILIA P.LUCHE TENDRÁ SU FILME

“Eugenio (Derbez), yo, Regina Blandón y todos los personajes que estuvimos cerca de sus corazones tenemos una deuda que se saldará con una película, Los P.Luches. Con eso se cerrará el ciclo. Tendrá que confirmarlo el animal, el gusano y la cucaracha de cocina económica que es Eugenio. Hacia 2020, la familia P.Luche estará de regreso, esta vez en las pantallas gigantes”, confesó Consuelo Duval (Federica Dávalos de P.Luche), en un contacto telefónico con EL DEBER.

Las semejanzas entre doña Federica y Consuelo son muy evidentes. Ambas son enérgicas, ‘luchonas’ y poseen un gran sentido del humor. “Qué bonito que a través del sonido de mi voz puedan percibir mi corazón, mi alma y la ilusión que me da estar cerca de todos ustedes. ¡Voy a conocer mi Bolivia!¡Me voy a emborrachar con ustedes!”, añadió./J M