Este lunes 23 de julio, la cuarta tertulia de dos cronistas premiados

“No cabe duda que el documental es al audiovisual, lo que la crónica es al periodismo escrito. Se trata sin duda del género más periodístico del cine, o también, del género más cinematográfico del periodismo” arguyeron Roberto Navia, editor del suplemento Séptimo Día de EL DEBER, y Darwin Pinto, editor de Revista Poder y Placer, y uno de los premiados por el Diario Mayor en Crónica Periodística, a modo de invitar al público al cuarto programa de Conversaciones en la Catedral.

Juntos, los dos obreros de la palabra y de las historias, que además han publicado la biografía de Evo Morales, este lunes 23 de julio, a las 20:00, abordarán los documentales: Tribus de la Inquisición y Our Brand is Crisis.

Roberto Navia hablará sobre Tribus de la Inquisición, la crónica con la que ganó el premio Rey de España, que dio origen al documental del mismo nombre, nominado a los Premios Goya.

Darwin Pinto presentará Our Brand is Crisis, documental sobre la caída de Sánchez de Lozada que él cubrió como periodista en octubre de 2003, por lo que recibió mención de honor en el Premio Internacional de Periodismo José Martí (Cuba). El documental fue llevado al cine por Hollywood con la participación de Sandra Bullock y George Clooney.



Pinto y Navia pretenden hacer de la palabra escrita un instrumento para contar el mundo alejado del poder. Ahora se han propuesto narrar historias desde otra plataforma, la de la Internet. Conversaciones en la Catedral se llama el programa que todos los lunes, a partir de las 20:00, transmiten y que narrarán historias de viajes y de fantasmas, de literatura y de personajes de no ficción, de cine y de paisajes que no aparecen en las postales de un mundo que no existe.

“Cualquier lugar del mundo es una Catedral para exorcizar demonios y encontrar un rincón para sentirnos escuchados, para conseguir un desahogo y también para creen que somos inmortales. Conversaciones en la Catedral es una creación que con Darwin Pinto ponemos entregamos a nuestros lectores para que nos acompañen desde esta nueva plataforma donde también es posible narrar la vida e inmortalizar la memoria, sacudir los recuerdos y leer libros no descubiertos o que estaban olvidados. Conversaciones en la Catedral también es más que eso, es un descubrimiento para hacer de esa vida más posible” sostuvo Navia.

Para Pinto, en Conversaciones en la Catedral se abordan aristas culturales como la literatura, el cine, el periodismo o la música, “pero a la luz de nuestra experiencia de dos décadas de periodismo, de muchos libros leídos y algunos publicados. Este espacio virtual es un sitio de construcción colectiva en que hablamos de la belleza de las cosas simples, de actualidad, de pequeñas osadías que van transformando y configurando el mundo, y lo hacemos por el medio de comunicación por excelencia en este siglo XXI: las redes sociales. Todos son bienvenidos”. dijo.

Se estrenó el lunes 2 de junio

En el primer programa conversaron sobre la crónica, la fuerza de eta género narrativo, sus características, los cronistas de este momento, el aporte al periodismo y a la literatura.

En el segundo programa abordaron la literatura y el fútbol. El amor y el desamor, las relaciones y los conflictos que genera ambas pasiones. Los intelectuales que critican el fútbol y quienes lo valoran como arte para narrarlo.

En el tercer programa se recordó a las mujeres que cambiaron la historia. Mujeres que desde sus acciones relacionadas al arte, a la política, a la lucha social han ayudado a la sociedad y sus trabajos han quedado como herencia de la humanidad.