Estas son las 93 películas extranjeras que aspiran a ser nominadas al Óscar

Arrancó la carrera por el Óscar. Ya se conoce de forma oficial a las cintas que representarán a cada país y buscarán el voto de los miembros de la Academia para formar parte de la lista de nominados a Mejor Película Extranjera.

Entre los favoritos para este año destacan la ganadora de la Palma de Oro en Cannes, 'Parásitos' de Boong Jon-ho, que representa a Corea del Sur y 'Dolor y Gloria', cinta española del laureado Pedro Almodóvar.

Bolivia eligió a 'Tu me manques' de Rodrigo Bellot, cinta que quiere convertirse en la primera película nacional que inscriba su nombre en una nominación para los premios más importantes del cine.

La película, inspirada en la exitosa obra teatral del mismo nombre, relata la historia de Gabriel, un joven boliviano que se enamora de Sebastián, otro joven compatriota que conoce en Nueva York. Incapaz de soportar el peso de la cultura homofóbica de su país de origen, y sintiéndose censurado, rechazado y no amado por su familia. Una tragedia que desencadenará varios eventos.

Argentina apostó por La Odisea de los Giles de Sebastián Borensztein, que tiene en su reparto a Ricardo Darín, que fue parte de El Secreto de sus Ojos, película que le dio a Argentina su segundo Oscar. Chile, que ya sabe lo que es ganar este premio, postula al thriller Araña de Andrés Wood.

El cine iraní, uno de los preferidos por la Academia, postula a Finding Farided, con la curiosidad de que se trata de una película documental que cuenta la historia de una mujer que fue abandonada en un templo y luego adoptada por una familia holandesa que decide buscar a su familia luego de 40 años.

Rusia decidió postular a Beanpole de Kantemir Balagov, filme que fue aclamado en Cannes y retrata las consecuencias del sitio a Leningrado durante la II Guerra Mundial.

Otra de las mencionadas por los críticos para nominada al premio es la francesa 'Los Miserables' de Ladj Ly, que se llevó el premio del jurado en Cannes y la italiana 'El Traidor' de Marco Belocchio.

Aquí te dejamos la lista completa de las películas que aspiran por cada país:

Albania (0 nominaciones): 'The Delegation' de Bujar Alimani.

Alemania (20 nominaciones, 3 Oscars): 'Systemsprenger' de Nora Fingscheidt. Ganador del Alfred Bauer del Festival de Berlín.

Arabia Saudí (0 nominaciones): 'The Perfect Candidate' de Haifaa Al-Mansour. Presente en la Sección Oficial del Festival de Venecia.

Argelia (5 nominaciones, 1 Oscar): 'Papicha' de Mounia Meddur. Presente en Un Certain Regard de Cannes.

Argentina (7 nominaciones, 2 Oscars): 'La odisea de los giles' de Sebastián Borensztein.

Armenia (0 nominaciones): 'Lenghty Night' de Edgar Baghdasaryan.

Austria (4 nominaciones, 2 Oscars): 'Joy' de Sudabeh Mortezai.

Bangladesh (0 nominaciones): 'Alpha' de Nasiruddin Yousuff.

Bélgica (7 nominaciones): 'Nuestras madres' de César Díaz. Ganadora de la Cámara de Oro en el Festival de Cannes.

Bielorrusia (0 nominaciones) : 'Debut' de Anastasiya Miroshnichenko.

Bolivia (0 nominaciones): 'Tu Me Manques' de Rodrigo Bellott.

Bosnia (1 nominación, 1 Oscar): 'The Son' de Ines Tanovic.

Brasil (4 nominaciones): 'La Vida Invisible de Eurídice Gusmão' de Karim Aïnouz. Ganadora de Un Certain Regard en el Festival de Cannes.

Bulgaria (0 nominaciones): 'Aga' de Milko Lazarov.

Camboya (1 nominación): 'In the Life of Music' de Caylee So & Sok Visal.

Canadá (7 nominaciones, 1 Oscar): 'Antingone' de Sophie Deraspe.

Chile (2 nominaciones, 1 Oscar): 'Araña' de Andres Wood.

China (2 nominaciones): 'Ne Zha' de Yu Yang.

Colombia (1 nominación): 'Monos' de Alejandro Landes. Mención especial del Festival de Sundance.

Corea del Sur (0 nominaciones): 'Parásitos' de Boong Jon-ho. Ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes y finalista del Premio del Público del Festival de Toronto.

Costa Rica (0 nominaciones): 'El Despertar De Las Hormigas' de Antonella Sudasassi.

Croacia (0 nominaciones): 'Mali' de Antonio Nuic.

Cuba (1 nominación): 'Un traductor' de Rodrigo y Sebastián Barriuso.

Dinamarca (12 nominaciones, 3 Oscars): 'Queen of Hearts' de May el-Toukhy. Premio del Público en el Festival de Sundance.

Ecuador (0 nominaciones): 'La mala noche' de Gabriela Calvache.

Egipto (0 nominaciones): 'Poisonous Roses' de Fawzi Saleh.

Eslovaquia (0 nominaciones): 'Let There Be Light' de Marko Škop.

Eslovenia (0 nominaciones): 'History of Love' de Sonja Prosenc. Mención especial en el Festival de Karlovy Vary.

España (19 nominaciones, 4 Oscars): 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar. Premio al mejor actor en el Festival de Cannes.

Estonia (1 nominación): 'Truth and Justice' de Tanel Toom.

Etiopía (0 nominaciones): 'Running Against The Wind' de Jan Philipp Weyl.

Filipinas (0 nominaciones): ''Dagsin' de Atom Magadia.

Finlandia (1 nominación): 'Stupid Young Heart' de Selma Vilhunen.

Francia (39 nominaciones, 12 Oscars): 'Los Miserables' de Ladj Ly. Ganadora del Premio del Jurado del Festival de Cannes.

Georgia (1 nominación): 'Shindisi' de Dito Tsintsadze.

Ghana (0 nominaciones): 'Azali' de Kwabena Gyansah.

Grecia (5 nominaciones): 'When Tomatoes Met Wagner' de Marianna Economou.

Honduras (0 nominaciones): 'Café con sabor a mi tierra' de Carlos Membreño.

Hong Kong (2 nominaciones): 'The White Storm 2 - Drug Lords' de Herman Yau.

Hungría (10 nominaciones, 2 Oscars): 'Those Who Remained' de Barnabás Toth.

India (3 nominaciones): 'Gully Boy' de Zoya Akhtar.

Indonesia (0 nominaciones): 'Memoirs Of My Body' de Garin Nugroho.

Irán (3 nominaciones, 2 Oscar): 'Finding Farideh' de Kourosh Ataee & Azadeh Moussavi.

Irlanda (0 nominaciones): 'Gaza' de Garry Keane y Andrew McConnell.

Islandia (1 nominacion): 'A White, White Day' de Hlynur Pálmason. Presente en la Semana de la Critica del Festival de Cannes.

Israel (10 nominaciones): 'Incitement' de Yaron Zilberman.

Italia (31 nominaciones, 14 Oscars): 'El traidor' de Marco Bellocchio. Presente a concurso en el Festival de Cannes.

Japón (16 nominaciones, 4 Oscars): 'El tiempo contigo' de Makoto Shinkai.

Kazajistán (0 nominaciones): 'Golden Throne' de Rustem Abdrashev.

Kenia (0 nominaciones): 'Subira' de Ravneet Chadha.

Kirguistán (0 nominaciones): 'Aurora' de Bekzat Pirmatov.

Kosovo (0 nominaciones): 'Zana' de Antoneta Kastrati.

Letonia (0 nominaciones): 'The Mover' de Dāvis Sīmanis.

Líbano (2 nominaciones): '1982' de Oualid Mouaness.

Lituania (0 nominaciones): 'Bridges of Time' de Kristine Briede y Audrius Stonys.

Luxemburgo (0 nominaciones): 'Tel Aviv on Fire' de Sameh Zoabi.

Macedonia del Norte (1 nominación): 'Honeyland' de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov. Ganadora del Gran Premio del Jurado en Sundance.

Malasia (0 nominaciones=: 'M for Malaysia' de Dian Lee e Ineza Roussille.

Marruecos (0 nominaciones): 'Adam' de Maryam Touzani. Presente en Un Certain Regard del Festival de Cannes.

México (9 nominaciones, 1 Oscar). 'La Camarista' de Lisa Avilés.

Mongolia (0 nominaciones): 'The Steed' de Erdenebileg Ganbold

Montenegro (0 nominaciones): 'Neverending Past' de Andro Martinovic.

Nepal (1 nominación): 'Bulbul' de Binod Paudel.

Nigeria (0 nominaciones): 'Lionheart' de Genevieve Nnaji.

Noruega (5 nominaciones): 'Out Stealing Horses' de Hans Petter Moland. Premio a la mejor constribución artística por la fotografía en el Festival de Berlín.

Países Bajos (7 nominaciones, 3 Oscars): 'Instinct' de Halina Reijn.

Pakistán (0 nominaciones): 'Laal Kabootar' de Kamal Khan.

Palestina (2 nominaciones): 'It Must Be Heaven' de Elia Suleiman. Ganadora del premio al mejor guion del Festival de Cannes.

Panáma (0 nominaciones): 'Todos cambiamos' de Arturo Montenegro.

Perú (1 nominación): 'Retablo' de Álvaro Delgado - Aparicio.

Polonia (11 nominaciones, 1 Oscar): 'Corpus Christi' de Jan Komasa.

Portugal (0 nominaciones): 'A Herdade' de Tiago Guedes. Presente en la competición del Festival de Venecia.

Reino Unido (2 nominaciones): 'El niño que domó el viento' de Chiwetel Ejiofor.

República Checa (6 nominaciones, 2 Oscars): 'The Painted Bird' de Václav Marhoul. Presente en la competición del Festival de Venecia.

República Dominicana (0 nominaciones): 'El proyeccionista' de Jose María Cabral.

Rumanía (0 nominaciones): 'The Whistlers' de Corneliu Porumboiu. Seleccionada a concurso en el Festival de Cannes.

Rusia (7 nominaciones, 1 Oscar): 'Beanpole' de Kantemir Balagov. Ganadora del Fipresci y el premio a la mejor dirección de Un Certain Regard del Festival de Cannes.

Senegal (0 nominaciones): 'Atlantics' de Mati Diop. Ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes.

Serbia (0 nominaciones): 'King Peter of Serbia' de Petar Ristovski.

Singapur (0 nominaciones): 'A Land Imagined' de Yeo Siew Hua. Ganadora del Leopardo de Oro en Locarno.

Sudáfrica (2 nominaciones, 1 Oscar): 'Knuckle City' de Jahmil X. T. Qubeka.

Suecia (16 nominaciones, 3 Oscars): 'And Then We Danced' de Levan Aki. Presente en la Quincena de Realizadores del Festival de Cannes.

Suiza (5 nominaciones, 2 Oscars): 'El despertar de Motti Wolkenbruch' de Michael Steiner.

Tailandia (0 nominaciones): 'Inhuman Kiss' de Sitisiri Mongkolsir.

Taiwán (3 nominaciones, 1 Oscar): 'Dear Ex' de Chih-Yen Hsu y Mag Hsu.

Túnez (0 nominaciones): 'Dear Son' de Mohammed Ben Attia. Presente en Orizzonti en el Festival de Venecia.

Turquía (0 nominaciones): 'Commitment' de Semih Kaplanoğlu.

Ucrania (0 nominaciones): 'Homeward' de Nariman Aliev. Presente en Un Certain Regard del Festival de Cannes.

Uruguay (0 nominaciones): 'Así habló el cambista' de Santiago Veiroj.

Uzbekistán (0 nominaciones): 'Hot Bread' de Umid Khamdamov.

Venezuela (0 nominaciones): 'Yo imposible' de Patricia Ortega.

Vietnam (1 nominación): 'Furie' de Lê Văn Kiệt.