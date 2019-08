“Esos personajes a los que nadie quiere, a los autores nos encantan”

Ayer dio en Santa Cruz dos charlas sobre tips para escribir. Hoy repetirá la experiencia, a las 10:00, en Casa Melchor Pinto.

La estadounidense Mackenzi Lee llegó al país como una de las invitadas a la Feria Internacional del Libro (FIL) de La Paz, es autora de best sellers de ficción y no ficción para niños y jóvenes.

Su talento la puso en la mira de Marvel, universo cinematográ- fico para el que escribirá tres libros de ficción históricos con los antihéroes, uno de ellos, del único que puede hablar, es Loki. ¿Cómo sirven sus estudios en Historia para la ficción?

Lo que más escribo es ficción histórica. Hago el esfuerzo de situarme en un determinado momento histórico, uso mi habilidad para ponerme en la realidad de los personajes y escribir desde su contexto. Implica mucha investigación.

¿Qué es lo más difícil?

Todo es complejo, siempre intento comenzar con la perspectiva amplia de todo lo que sucedió en el periodo; luego voy concentrando mi enfoque en desarrollar los personajes específicos. Cuando empiezas a escribir te das cuenta de que tras años y años de investigación no sabes cómo poner lo que has recopilado.

¿Siempre pensó en escribir para niños y jóvenes?

Los libros son para todos, me gusta escribir para los jóvenes. Contar historias de cómo se convierten en adultos y las personas siempre están en ese proceso de convertirse en adultas y, aun siendo ya adultas, pasan por procesos que hacen madurar. Es muy emocionante pensar y escribir para adolescentes porque cuando eres joven eres muy abierto y tienes muchísimas influencias, múltiples y variadas, que te moldean

¿Se subestima al lector joven al evitarle ciertos temas?

Absolutamente. Maurice Sendak es mi favorito, ha escrito un libro para jóvenes basado en la ira y ganó un premio muy importante de literatura infantil. Básicamente puso a la luz el hecho de que los jóvenes todos los días enfrentan procesos y realidades de profunda oscuridad. Cuando escribo para jóvenes y niños esa siempre ha sido mi filosofía, no puedes negar que ellos atraviesan tiempos difíciles. Es importante que la literatura haga saber al público que no está solo en su lucha diaria, mostrar cierta empatía con los libros.

¿Por qué aborda en sus libros temas como racismo, homosexualidad y feminismo, que suepremio muy importante de literatulen ser tabú en obras infantiles?

Tiene mucho que ver con la pregunta anterior, los chicos están luchando contra el racismo y con otras cosas en búsqueda de su identidad, y es parte de la realidad humana en el mundo de hoy. No quiero que mis lectores jóvenes piensen que estoy evadiendo esos temas. Lo mejor que podemos hacer es enfrentarlos.

¿Qué consejos da a quienes empiezan a escribir?

Cada libro requiere un proceso diferente, lo más importante cuando escribo es que he aceptado que nunca te sientes listo para decir ahora voy a escribir. Los escritores decimos: “Necesito más estudio, preparación, material”. Lo importante es ponerse a escribir y descubrir cosas en el camino, no quedarse a medias; es una trampa, muchos escritores sufren, tropiezan con obstáculos y no terminan. Lo más importante, y tan cliché, es concluir.

¿Cómo se dio lo de Marvel?

Mi editor en ese momento me contactó y me dijo que Marvel estaba interesado en que yo comenzara a escribir para ellos, porque habían leído parte de mi trabajo.

¿Qué personajes tratará?

Puedo hablar de un personaje, el resto es secreto (risas). El primero es Loki, de la mitología nórdica, famoso en las últimas películas que ha hecho Marvel. Él tiene una rivalidad importante con Thor, su hermano, pero antes de que su destino se selle como villano, de que viva oponiéndose a su hermano, me interesa contar cómo llegó a ese punto. Las preguntas que me interesa responder es ¿qué había antes de ese Loki?, ¿qué lo llevó a convertirse en el que todos conocemos?



¿Qué es más atractivo o complejo, héroes o antihéroes?

Creo que los antihéroes. Probablemente todos tenemos conciencia de que no todo el tiempo estamos haciendo cosas buenas. Hay antihéroes dentro de nosotros y por eso es más satisfactorio abordar esa perspectiva. Dicen cosas más audaces y se atreven a cosas que los otros no. Los personajes que nadie quiere, a los autores nos encantan.



¿Es cierto que es librera?

Sí, hace ocho años, en librerías pequeñas, una parte saludable de mi carrera. Como escritora a veces sientes que nadie te lee, que tu obra es terrible. Es increíble hablar con personas todos los días con distintos gustos. Cada libro tiene un lector, incluso los que parecen más ridículos y ocultos.