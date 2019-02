“Es gratificante comprobar que lo que haces llega al corazóndel que más lo necesita”

El doctor Brown da vueltas y vueltas tratando de suavizar sus palabras, pero David Sheff sabe que eso no tiene sentido. Es mejor que el buen siquiatra dispare la verdad sin advertencias y le diga de una sola vez que su hijo es un adicto y que no saldrá sin grandes ayudas de ese problema.

Este triste cuadro pertenece a una de las escenas de Beautiful boy, el filme dirigido por Felix Van Groeningen y protagonizado por Steve Carell y Timothée Chalamet, que desde esta semana se encuentra en la cartelera de los cines locales.

Beautiful boy se basa en el libro homónimo de 2008 del periodista estadounidense David Sheff (1955), pero también en Tweak (2008), la narración que su propio hijo Nic escribió sobre su adicción. Es decir, se inspira en dos miradas al mismo problema.

Todo transcurre en los primeros años del nuevo milenio, cuando David (Steve Carell) experimenta una saludable nueva vida familiar junto su segunda esposa y sus dos hijos. En ese lapso, Nic (Timothée Chalamet) se encuentra a la deriva. Tras retornar de un campamento de verano, el chico asoma con la mirada extraviada y el temperamento irritable. La alarma suena rápido: Nic es un adicto.

Chalamet, que fue nominado a los Óscar en 2017 como mejor actor por Call me by your name, en la edición 2019 de los Globos de Oro recibió la nominación a mejor actor de reparto por el papel de Nic.

EL DEBER conversó con Jeremy Kleiner, el productor de la cinta. Kleiner y sus compañeros productores ganaron dos premios de la Academia a la mejor película en 2013 por el largometraje 12 años esclavo y por Moonlight en 2016.

¿Qué te motivó a tomar el proyecto de Beautiful boy?

Era como una combinación de temas. Es la historia de una familia desde una perspectiva que creo que es bastante única. Hemos visto historias sobre luchas contra adicciones, pero en general lo hacemos desde el punto de vista de la persona que está luchando contra la adicción. En este caso, la historia es reflejada desde el punto de vista del padre, que tiene como una historia bastante personal en la que intenta salvar y comprender a su hijo.

Es una historia derivada de dos libros, en los cuales se incluye el punto de vista del hijo también. La adicción en Estados Unidos en particular y en otros grandes países en general, se la ve desde el prisma moral, es decir, si una persona está usando drogas es alguien que termina degradado socialmente al más bajo nivel. Yo creo que nosotros tenemos una perspectiva un poco diferente. La idea es tratar de humanizar el problema de la adicción y trascender un poco esa visión puritana, de que se trata de una especie de corrupción moral. El caso es complejo de todos modos.

Se tomaron su tiempo para adaptar a la pantalla grande la historia de ambos libros...

La verdad que sí, porque ambos libros son de 2008. Nosotros, a veces, vamos lentamente y era difícil estructurar el guion, porque es una historia basada en una serie de momentos y eventos muy pequeños. Cuando comenzamos con el guion, había una o dos escenas que abarcaban más de tres páginas, entonces, todo era muy micro, muy condensado. Importaban más las imágenes que lo que se decía. Es un relato bastante íntimo, despojado de escenas de acción, es una historia diferente, sin duda. Hemos pasado casi 10 años intentando llevarla al cine, pero valió la pena, el resultado a mí me encanta de esta manera.

¿Qué te pareció la actuación de Timothée Chalamet?

Creo que todo el mundo está aprendiendo, entendiendo y conociendo a este gran artista con mucha vitalidad, mucha juventud. Es un talento muy grande. Cuando empezamos la película, pensamos en Steve Carell, con quien tenemos una amistad de varios años, para el papel del padre. Pero la presencia de Timothée no estaba asegurada desde un principio, luego nos dimos cuenta de que era el actor ideal para interpretar a este chico con problemas de adicción. Fue muy emocionante verlo crecer con el personaje, en un papel bastante difícil, sin duda. Es una persona bastante talentosa. Con Timothée hemos trabajado luego en otra película, titulada El rey, que fue rodada este verano y saldrá este año. Estamos muy contentos por su actuación en Beautiful boy, que ha sido nominada al Globo de Oro, a los Screen Actors Guild Awards (SAG) y a los Bafta. Estamos muy orgullosos por él y por lo que ha hecho.

El papel de Steve Carell también es muy importante, porque es a través de sus ojos que se ve la vida de su hijo…

Steve es un actor increíble. Y en este caso, gran parte de su mérito radica no solo en las escenas habladas; los silencios, el lenguaje corporal y las miradas hablan por sí solos. En la vida real, Steve es un padre muy dedicado y muy entregado a su familia, entonces se trata de un personaje que le ha llegado mucho y eso se nota, sin duda, en la pantalla.

¿Qué opinas del trabajo de Felix Van Groeningen?

Tiene un enorme talento, que ya ha sido demostrado en anteriores películas que ha dirigido, como The broken circle breakdown, que fue nominada al Óscar a mejor película en lengua extranjera. Ese filme tenía un sentido tal que yo pensé lo mismo para Beautiful boy. Así fuimos trabajando tres años desarrollando el guion. Felix tiene un sentido muy especial de dirección, un toque muy particular para llegar a tocar fibras íntimas. Ser padre o madre implica responsabilidad, alegría y felicidad, pero también hay temor, el temor a perder lo que uno considera lo más importante. Esa dualidad él la tiene muy clara.

¿Qué significa Beautiful boy para Jeremy Kleiner, que ya sabe de grandes reconocimientos, como 12 años esclavo y Moonlight, que ganaron el Óscar a la mejor película?

Lo más fuerte que me puede ocurrir es conocer a personas que se identifican con la historia y que agradecen que uno hable de estos temas. Pasó lo mismo con 12 años esclavo o Moonlight. Uno escucha el testimonio de gente que te agradece porque se sienten comprendidos. Y eso es más gratificante que cualquier premio, comprobar que lo que haces llega al corazón del que más lo necesita. En estos días estaremos presentando la película en las Naciones Unidas. Es otro gran orgullo.