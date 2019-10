“En Bolivia encontré gente comprometida y organizada”

Desde Colombia, Julián Trujillo respondió las preguntas de Escenas sobre su participación en Anomalía, filme que se estrenará el 10 de octubre. Al referirse a la producción , destacó el profesionalismo y la calidez que pudo sentir en su estadía de un mes en Cochabamba. Aseguró que fue tentado por el guion de ciencia ficción y tinte futurista.

¿Qué significó trabajar con gente boliviana en una película que aborda una temática futurista y de ciencia ficción?

Estoy muy contento y agradecido por el trabajo que tuve allá. Ustedes son un pueblo muy cálido, muy tranquilo y me encantaron cosas particulares, como la comida, siempre lo voy a decir.

Son generosos y me encanta el pique macho. Me sentí en casa. Desde lo profesional, la película me gustó muchísimo. Encontré seriedad, profesionalismo, gente comprometida y organizada.

En el tema del guion, cuando lo leí me pregunté cómo se iba a hacer para recrear el año 2058, era un reto y quería saber cómo lo iban a lograr. Pero nos encontramos con locaciones maravillosas, además de la ambientación, de la utilería y el arte, fue increíble.

¿Qué implicó construir el personaje de Alessandro?

Primero, implica mucha responsabilidad, un respeto muy grande por el libreto, la oportunidad y el director. Cada personaje tiene un grado de dificultad que el actor debe ir asumiendo de a poco. Gracias a Dios tuvimos un director que trabajó todo meticulosamente, especialmente los puntos más álgidos de Alessandro. Implicó otras cosas, desde el desplazamiento físico de ir a Cochabamba a entender la visión del personaje, del director y la mía. Después, unir esas visiones y crear a un personaje que esté a la altura de una producción de cine.

¿Va a estar en el estreno?

Lo intenté muchísimo, pero no podré acompañarlos, porque estoy grabando una producción aquí. Los acompaño de corazón, que es importante también, como equipo y familia. Estoy muy pendiente de todo sobre la película.

El público boliviano lo va a reconocer por series colombianas, como Sin senos si hay paraíso 3 o Bolívar, una lucha admirable ¿Cómo fue participar en esas producciones?

Me alegra mucho que esas series tengan seguidores en Bolivia. Son dos personajes diferentes. En Bolívar participé en una gran producción, de época, representando al Gran Mariscal de Ayacucho. En Sin senos si hay paraíso 3 soy Armando Cardona o ‘Cardonita’ que es un narcotraficante. Los dos han tenido muy buena acogida.

¿Si hay otra oferta para trabajar en Bolivia, lo haría?

Sin duda alguna, volvería feliz. Bolivia es un país maravilloso, la cultura, la gente, la calidez y el trabajo. Volvería no solo actuando, podría ser como guionista, que es un trabajo que me apasiona