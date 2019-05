El vaso de café no fue el único, 7 errores de escena en Juego de Tronos

Este domingo se emitirá el último capítulo de Juego de Tronos, una serie que ha cautivado a miles de espectadores que quedaron encantados con lo singular de su historia llena de acertijos, guerra, traición y una serie de situaciones que hicieron 'volar la cabeza' a más de uno.

Pero dentro de este escenario se han dado algunos errores -de sincronización, espadas de goma y falta de continuidad que no han pasado desapercibido por los fanáticos, que con una lupa en la mano, han sabido detectarlos. El último y muy visible fue un vaso de plástico sobre una mesa, por lo que el diario El País hizo un recuento de siete de estos errores y te los contamos aquí:

1. Una mano que crece milagrosamente

Jaime Lannister abraza a su Cersei en el penúltimo episodio de Juego de tronos en una imagen promocional del episodio. En la escena, al manco le crece milagrosamente la mano derecha que le amputó Vargo Hoat en el tercer episodio de la tercera temporada. ¿En serio?

2. Un café en un vaso de plástico

Aún no ha trascendido de quién era el relaxing cup of café con leche que se coló en el episodio 8x4 de Juego de tronos. En medio de una secuencia un tanto relevante –cuando Daenerys comprende con envidia que todos prefieren a Jon Snow como rey–, encima de la mesa, entre las copas y platos de metal, un vaso de plástico reclama nuestra atención.

3. Si el lugar no existe, te lo inventas

Un dudoso diálogo fue el que se dio entre Renly Baratheon y Catelyn Stark en el episodio 2x5 sobre la alianza entre sus casas. Según la negociación, Renly explica que Robb Stark obtendría así las tierras del sur de “Moat Catelyn”, cuando en realidad debería haber dicho Moat Cailin, por el foso Cailin. ¿Se equivocó el actor, venía de fábrica el error o era una forma de decirle al espectador que Renly no estaba predestinado a gobernar los Siete Reinos? Nunca lo sabremos, pero, por si acaso, el karma se la devolvió al espectador cuando el ignorante personaje se muere en la misma escena.

4. La espada (de goma) de Jon Snow

La famosa Batalla de los Bastardos prometía ser lo más durante la sexta temporada de la serie. El épico enfrentamiento entre el sanguinario Ramsay Bolton, que amenazó a Rickon Stark para atraer a Jon Snow a su terreno. Fue un poco frustrante que en momento tan remarcable, el héroe se subiera a su caballo, provocando que la larga espada que llevaba enfundada y que estaba fabricada nada menos que en acero valyrio se moviera más que un postre de gelatina. Pincha aquí para ver la espada de goma de Jon Snow.

5. ¿En qué quedamos: látigo o cuchillo?

Hay errores de continuidad y luego está esto. En el sexto episodio de la quinta temporada, Nymeria, una de las peligrosas Serpientes de Arena, corre con un látigo enrollado en la mano derecha hacía Myrcella. En el siguiente plano, el látigo se ha convertido por arte de magia en una daga con la que amenaza a la hija de Cersei.

Pulsa aquí para ver el error del látigo.



6. La falta de memoria de Jaime es lo que tiene

Además del insólito café latte, en el episodio 8x4 descubrimos que a Jaime Lannister no le salen las cuentas. En un momento dado, Lannister asegura a Brienne (que está enamorada de él), que no es el buen hombre que ella cree pues “estrangulé a mi primo con mis propias manos” y lo hizo por satisfacer a su amada Cersei. Lo cierto es que, aunque Jaime, efectivamente mató a Alton Lannister en el séptimo episodio de la segunda temporada, no recuerda que lo hizo a golpes. El que murió asfixiado fue uno de los guardias, pero no el primo.

7. Las locas trenzas de Daenerys

La Madre de los Dragones cuida su apariencia al lucir unas trenzas muy elaboradas, pero en la octava temporada, el departamento de peluquería de Juego de Tronos ha tenido un serio problema con unos recogidos impecables, pero que, ¡cambiaban continuamente en la misma secuencia!.