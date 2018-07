El teatro hecho por adultos mayores sube a escena

“La etapa del adulto mayor es la mejor época de la vida, porque ya hemos vivido y acumulado experiencias. En cierto momento esa experiencia y esos años tienen que dar la seguridad a la persona de que puede seguir aportando, primero a su desarrollo personal y luego a su comunidad”, bajo ese enfoque es que el actor Arturo Lora Landívar creó la Biblioteca Taller Libertad y dentro de ese proyecto nació Teatro Mayor, que la próxima semana presentará su primera puesta en escena.

El nombre de la obra es En brumas y el 90% del elenco lo integra personas mayores de 60 años, que pertenecen a la Asociación Iluminar, que agrupa adultos mayores.

Trabajo continuo



Lora trabaja desde el año pasado en la modificación de los textos para que estos puedan ser aprendidos por los participantes.



“El problema de este trabajo es aprenderse de memoria los textos. Hay cosas que se pueden modificar un poco, pero sobre todo se debe trabajar con metodología. La pedagogía que utilizamos es el de crear un ambiente de mucha solidaridad, afecto y comprensión”, explicó el actor.



Lora no está solo en este proyecto, ya que trabaja con sus hijos José María, en producción, y con Jorge Arturo, en la preparación de actores mayores para cine, que es otra de las vertientes en las que están trabajando .

Cabe indicar que la propuesta de los Lora no cuenta con ningún tipo de subvención y que los talleres que dan son gratuitos.

Arturo Lora comentó que también pueden participar del elenco de Teatro Mayor personas de la tercera edad que tengan algún tipo de dificultad o problemas de salud que no les impida hacer teatro.



En brumas



La obra cuenta la vida de mujeres adultas mayores en un asilo de ancianas. Un día cualquiera, entre las 18:00 y 19:00, las mujeres terminan de cenar en el asilo y tienen un momento de recreación en el que el público se entera de la vida de cada una de ellas antes de llegar al lugar. “Ahí usamos la intervención de dos personajes jóvenes, porque es más como una proyección mental de una de ellas que está postrada, prácticamente no aparece en el escenario”, explicó el director.

La obra estará sobre las tablas del teatro de la Aecid (calle Arenales # 583) el martes 11, miércoles 12 y jueves 13, a las 20:00. La entrada tiene un costo de Bs 50.



“Estoy invitando a la gente de APAC para que vea la obra y es mi deseo que la misma y con el mismo elenco se presente en el Festival Internacional de Teatro del próximo año. Sin embargo, voy a seguir buscando salas para que se vaya presentando en lo que va del año y hasta el próximo año”, informó Lora.

El elenco

Está conformado por Ana Teresa Siles, Alicia Landivar, Angeliota Baldera, Betty Toranzo, Lola Salvatierra, Luisa Rosell, Patricia Hernández, Rolando Justiniano, Sofía Vásquez, Teresa Lora, Víctor Bautista y Arturo Lora. Los actores invitados son: Tati Sandy y José María Bullaín, además cantará en vivo Kiomi Lora Menacho.