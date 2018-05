El mago de Oz, un clásico que nunca pasa de moda y que vuelve a escena

Algunos de los que vieron la obra destacan su propuesta escenográfica, de vestuario y la musicalización.

Y quienes no pudieron disfrutarla tendrán seis oportunidades: cuatro este mes y dos el próximo. Hoy y mañana, a las ocho de la noche, en la Casa de la Cultura Raúl Otero Reiche, Alquimia Producciones abrirá la nueva temporada de El mago de Oz. El miércoles 30 y jueves 31, y el viernes 1 y sábado 2 de junio, a las 20:00, repetirán la aventura teatral en el Aecid, con entradas a Bs 50 para adultos y 35 para menores.

Bajo la dirección y adaptación de Diego Paesano, conformarán el elenco Rubí Panoso (Dorothy), Carlos Cova (espantapájaros), Gilberto Terceros (hombre de hojalata), Waldo Varas (león cobarde y alcalde Munchkin), Lorena Sugier (bruja malvada del Oeste), Ivett Gamarra (Glinda), Amparo Heredia (esposa del alcalde Munchkin), Laura Muñoz (bailarina Munchkin), Flavia Justiniano (bailarina Munchkin) y Diego Paesano (como el Mago de Oz).

Esta movilización de talentos es parte de la celebración por el décimo aniversario de la compañía teatral, que busca reponer en la agenda cultural dos de sus tres grandes clásicos. El Mago de Oz, en estos días, y El Calvario, que ya estuvo disponible para el público en época de Semana Santa. En su currículum teatral también destaca Drácula, aunque este 2018 no podrá ser puesta en escena. “Son grandes producciones y vimos que era demasiado trabajo montar también Drácula este año”, explica el director, Diego Paesano.



Sobre El Mago de Oz tiene una explicación para apostar por esta séptima u octava temporada. “Personalmente es una obra que me encanta porque es para la familia entera, no solo para público adulto o infantil o una clase socioeconómica específica, y lo hemos comprobado porque tanto grandes como chicos la disfrutan. En El mago de Oz utilizamos cinco escenografías”, argumenta Diego, quien además rescata el esfuerzo de lograr un buen vestuario.

Activos todo el año



El objetivo del elenco es tener presentaciones casi una vez al mes durante todo el año y ya tienen cronograma. Para junio preparan un monólogo protagonizado por Diego Paesano y dirigido por Hugo Francisquini. En julio montarán Un dilema con mamá, otra de las obras de Alquimia, escrita y dirigida por Paesano y protagonizada por Lorena Sugier, pero que será puesta en las tablas solo en provincia, específicamente en San Ignacio de Velasco, tierra natal de Diego.

Para agosto tendrán en cartelera La otra orilla, un proyecto basado en la Guerra del Chaco y trabajado de forma conjunta entre las compañías Alquimia, Salamandra Teatro y A-Luca.

En octubre finalizarán la gestión de presentaciones por el décimo aniversario de Alquimia con un estreno, Feliz día papá, escrita por el dramaturgo uruguayo Dino Armas, que maneja el humor negro y que muestra hasta dónde llega el fanatismo por el fútbol.



El argumento

Clásico que no aburre

El clásico del cine narra la historia de Dorothy, una chica de Kansas que es alejada de su casa por un tornado y llevada al mundo mágico de Oz, donde ella y tres amigos (el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde) van a la ciudad Esmeralda. Dorothy quiere regresar a casa, pero descubre que el mago es un hombre común y ella misma resuelve su regreso a casa, al que descubre como el mejor lugar.