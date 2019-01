Fieros como soldados pero confundidos como adolescentes, el escuadrón de jóvenes guerrilleros de la cinta "Monos", que se acaba de estrenar en Sundance, muestra, según el director Alejandro Landes, la violencia al margen de héroes o gloria y la crueldad sin medallas de la guerra en la retaguardia.

"Hemos visto (en obras de todo tipo) la violencia en las primeras filas, atacar, y tiende a ser como medio glorioso o romántico. En cambio, acá estamos viendo la guerra desde las filas traseras", explicó el realizador colombiano-ecuatoriano.

"Estos chicos están en la retaguardia y lo están viendo desde allá, donde la violencia ya no es romántica sino que es tan tenebrosa que afecta también a la gente que la ejecuta", afirmó sobre una cinta que reflexiona sobre las secuelas sicológicas de la guerra.

El Festival de Sundance, el evento más importante del cine independiente en Estados Unidos, ha incluido en su programación este año a "Monos", tercera película de Landes tras "Cocalero" (2007) y "Porfirio" (2011) y que cuenta con un elenco coral en el que sobresalen Julianne Nicholson, Moisés Arias y Sofía Buenaventura.

"Monos" narra la historia de un grupúsculo de jóvenes guerrilleros que, bajo un estricto entrenamiento y régimen militar, mantienen como prisionera a una doctora extranjera.

Rodada en impresionantes paisajes montañosos a más 4.000 metros de altura y en selvas impenetrables y solo accesibles con mulas o remontando ríos, "Monos" también muestra a un grupo de adolescentes que, al margen de la guerra, exploran cuestiones como el sexo, el límite entre el bien y el mal, el respeto o rebeldía a la jerarquía, y la reinserción de los criminales en la sociedad.

"La película va mucho más allá del conflicto en Colombia. Creo que lo trasciende y habla con el género de película de guerra", matizó Landes al responder a las evidentes conexiones implícitas con Colombia que tiene el filme pese a que en "Monos" nunca se diga dónde o cuándo suceden esos hechos.

"Y la adolescencia, en particular, es un momento de mucho conflicto. Te está cambiando el cuerpo de formas bellas y grotescas, hay una metamorfosis, hay también una dualidad entre querer estar solo y querer pertenecer, el choque de quién quieres ser con quién eres... Ese tipo de situaciones de alto conflicto personal creo que, dentro de un conflicto de guerra, funcionan como espejos", añadió.

Con una puesta en escena y una fotografía muy impactantes, que puntualmente subraya la incisiva banda sonora de Mica Levi, "Monos" cuenta con el escuadrón de guerrilleros como los "cimientos" de su narración, según Landes.

"Para crear esa hermandad, para que creas que son una escuadra, armamos como una especie de campamento de entrenamiento básico como cuando la gente recién llega al ejército", contó.

"Estábamos haciendo ejercicios por la mañana de improvisación y de actuación, y en la tarde hacían formación militar, pero no militar normal con gritos y botas, porque son un ejército clandestino, sino un entrenamiento muy particular", puntualizó.

Para la instrucción contaron con Wilson Salazar, antiguo combatiente de las FARC y quien impresionó tanto a Landes que, finalmente, interpretó en "Monos" al adulto al mando del escuadrón.



Frente a los guerrilleros se sitúa el personaje de la doctora (Julianne Nicholson), que, en opinión del cineasta, representa "el enemigo, los extranjeros, pero también una madre".

"Yo me la imaginé como algo muy icónico, casi como una Blancanieves con los siete enanitos", opinó Landes al referirse al "elemento de fábula" del largometraje.



No es la única referencia con la que "coquetea" la película puesto que "Monos" también incluye guiños a libros como "Lord of the Flies".

Por otro lado, Landes reconoció que el rodaje fue toda una odisea aunque trató también de ver el lado positivo.



"Lo lindo es que cada persona del equipo tuvo que abandonar su mundo para crear este otro mundo. Nadie regresaba a su casa, nadie podía cortar y chequear sus redes sociales porque no había señal de celular", afirmó.



Y ante la pregunta de cómo se integra "Monos" en el proceso de paz en Colombia, Landes consideró que no se trata de una cinta "de denuncia", sino de "exploración" que "genera preguntas", pero sí señaló que surge de una cierta esperanza.

"En cualquier momento que hay conversación, nace de un optimismo porque lo que nos tiene que preocupar es cuando no estamos hablando", concluyó.